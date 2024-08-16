Средственные действия: ЦБ призывают упростить механизм компенсации жертвам мошенников

В нем они описали проблемные места нововведения. В частности, из письма регулятора следует, что в случае спорной ситуации с банком человек не сможет получить ответ от ЦБ, находится ли счет в базе подозрительных. Единственный путь, позволяющий бороться за возмещение, — обратиться в суд. Не факт, что последний примет решение в пользу пострадавшего, а не кредитной организации. Поэтому уже сейчас очевидно, что механизм требует упрощения и внесения поправок в законодательство, уверены правозащитники и представители банковского сообщества.
Возмещение средств пострадавшим от мошенников
ОНФ еще в конце июля обратился с письмом на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой разъяснить вопросы, возникшие по поводу применения нового закона, причем еще до вступления его в силу, писали «Известия». Так, норматив подразумевает, что банки должны приостановить на два дня переводы на подозрительные счета, которые находятся в антифрод-базе ЦБ, даже если клиент настаивает на операции. Если кредитная организация этого не сделает, то человеку в течение 30 дней должна быть выплачена компенсация потерь.
Но при этом регулятор выпустил свой приказ (вступил в силу 25 июля), в котором перечислены шесть признаков мошеннических операций. По мнению Центробанка, и они должны быть приостановлены. Но законно ли в этом случае требование о компенсации? К спорным ситуациям правозащитники отнесли и случаи, когда банк пропустит операцию на подозрительный счет, но жертва социнженерии при этом не имеет возможности доказать свое право на компенсацию. Ведь человек не знает, имеется ли счет получателя в базе Центробанка.
В ответном письме ЦБ признает, что проверка наличия признаков осуществления перевода без согласия клиента на подозрительные счета «не может быть в полной мере проведена клиентом». И поясняет, что получение информации из своей базы данных не может быть общедоступной, поскольку это связано с защитой сведений о клиентах кредитных организаций.
При этом, отмечается в документе, Банк России может предоставить необходимую для защиты прав клиентов информацию на основании официального запроса органа, имеющего право на получение такой информации. Например, суду, уточнили в ЦБ.
Именно путь, предложенный в письме регулятора жертвам мошенников для защиты своих интересов, вызвал беспокойство инициаторов обращения, заявила «Известиям» руководитель проекта «За права заемщиков» «Народного фронта», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.
— Это не тот простой механизм, который поручил создать президент для защиты жертв социальной инженерии, а скорее инструмент для защиты интересов банка, — отметила она.
Да, кредитные организации мотивируют на усиление проверки переводов, но и они могут совершить ошибку и не приостановить перевод, пояснила эксперт. И получается, продолжила она, что для проверки, нарушил ли банк закон или нет, человек должен будет подать иск, заплатить немаленькую госпошлину юристу за консультацию и представление интересов в суде.
— В случае если в результате запроса выяснится, что банк закон не нарушил, жертва мошенников должна будет оплатить еще и судебные расходы, — подчеркнула она. — Почему финансовый регулятор, который ведет базу дропов и имеет целую службу по защите прав потребителей, не может давать жертвам социнженерии просто ответа, есть ли счет, на который переведены средства, в базе без судебного запроса?
Евгения Лазарева уверена, что это можно сделать, не нарушая банковскую тайну и без раскрытия персональных данных. Достаточно при предоставлении талона о поданном в полиции заявления и выписки по счету, просто ответить, есть ли указанный счет в базе или нет. Это даст человеку возможность удостовериться, что его права нарушаются и обратиться в банк с уже имеющимся подтверждением от регулятора, считает она. И именно кредитной организации, указывается в письме ЦБ, вменяется обязанность проверки переводов на признаки мошеннических операций.
В письме регулятор отмечает, что постоянно мониторит ситуацию с исполнением нового закона. Правда, поделиться результатами оказался пока не готов. С момента вступления в силу закона прошло три недели, делать выводы о конкретных результатах его применения пока преждевременно, сообщила «Известиям» пресс-служба ЦБ. Зато уже на этой стадии возникло множество вопросов и спорных моментов.
Вице-президент Ассоциации банков России Сергей Клименко также отметил, что человек сможет решить спорную ситуацию в суде в рамках гражданско-правового спора о необоснованном обогащении, если знает персональные данные получателя. Но, по его мнению, механизм информирования жертвы о включении счета в базу ЦБ не решит проблемы, поскольку всё же нужно знать не только номер получателя, но и его персональные данные. Для начала гражданину нужно добиться возбуждения уголовного дела, в рамках которого следователь может запросить информацию у банка о персональных данных получателя денежных средств, которые были списаны без согласия отправителя. И уже затем направляться в суд.
Защита от мошенников
Механизм нуждается в упрощении, чтобы стать эффективной защитой людей, которые попадают под действие социальной инженерии, уверена Евгения Лазарева. С этим согласен и представитель АБР. Как считает Сергей Клименко, проблему можно решить, изменив гражданско-процессуальный кодекс, и наладить обмен информацией между судами и банками.
— Мы неоднократно ставили вопрос о том, что граждане, пострадавшие от мошеннических действий, не могут защитить свои права не только в случае переводов, когда деньги уходят без согласия владельца счета, но и при приобретении товаров и услуг через агрегаторы объявлений. Например, когда человек оплатил услугу или товар, но они не были оказаны или переданы, — сказал представитель АБР.
Он рассказал, что еще на стадии подготовки поправок ассоциация предлагала простую схему: гражданин, пострадавший от мошенников, пишет заявление в банке, тот связывается с финорганизацией получателя, сообщая ему об оспаривании трансакции, и получает данные о владельце счета.
— Можно сделать типовую форму заявления об неосновательном обогащении, к которому будут приложены данные всех причастных лиц, и направлять это заявление в суд. Уровень автоматизации в кредитных организациях позволяет достаточно быстро реагировать и блокировать средства на счете получателя, — считает Сергей Клименко.
Но, по его словам, идею не поддержали из-за опасения неконтролируемого распространения персональных данных.
Евгения Лазарева настаивает, что необходимы законодательные поправки, которые максимально упростили механизм получения компенсации для жертв социальной инженерии, чтобы он не включал судебного разбирательства.
— Велика вероятность, что недобросовестные юристы, обещающие избавление от долгов, начнут зарабатывать еще и гарантиями выигрыша таких вот дел в судах, — объяснила она свою позицию. — Тем более что суды часто принимают решение в пользу кредитных организаций, в штате которых трудятся очень опытные и профессиональные юристы.
А люди, в свою очередь, являются слабой стороной и плохо разбираются в юридических вопросах. Тем более в новых требованиях, которые оказались сложными даже для банков. Это в письме в ответ на обращение ОНФ признает и сам регулятор.
«Банк России регулярно проводит для представителей кредитных организаций обучающие семинары по теме применения отдельных положений Федерального закона № 161-ФЗ. Кроме того, регулятор готовит письменные разъяснения по наиболее часто поступающим вопросам, которые планируется направить в кредитные организации в ближайшее время», — отмечается в документе.
Разъяснение новых положений закона необходимо для совершенствования деятельности участников рынка, уточнили в пресс-службе ЦБ.
Возврат украденных средств
Опрошенные «Известиями» эксперты считают: важно соблюсти баланс между защитой данных и интересов жертв социальной инженерии. Например, старший партнер О2 Consulting Татьяна Сафонова сомневается, что ЦБ нужно делиться информацией о содержании антифрод-базы, поскольку этим могут воспользоваться мошенники.
— В данном случае именно банки и регулятор как контролирующий орган должны выстроить систему так, чтобы у физических лиц по их заявлениям была возможность максимально удобно и оперативно защищать свои права. И контрольную функцию Банка России здесь трудно переоценить, — прокомментировала она.
Между тем проблема для клиента действительно значимая, поскольку ситуация, когда кредитная организация осуществила перевод, а человек был под воздействием социнженерии, — наиболее уязвимое звено, подчеркнул судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев.
— Банк действительно может обосновать свою позицию в отказе о возврате средств тем, что счета, на который ушли деньги, нет в базе ЦБ, и клиенту будет сложно это проверить. И дело действительно можно довести до суда, это потребует время и финансовых затрат, — предположил он.
А история с иском — долго и дорого, поэтому далеко не все клиенты смогут дойти до этой стадии, тем более что они и так уже потеряли деньги из-за мошенников, добавил Александр Терентьев.