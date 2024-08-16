Средственные действия: ЦБ призывают упростить механизм компенсации жертвам мошенников

Вице-президент Ассоциации банков России Сергей Клименко также отметил, что человек сможет решить спорную ситуацию в суде в рамках гражданско-правового спора о необоснованном обогащении, если знает персональные данные получателя. Но, по его мнению, механизм информирования жертвы о включении счета в базу ЦБ не решит проблемы, поскольку всё же нужно знать не только номер получателя, но и его персональные данные. Для начала гражданину нужно добиться возбуждения уголовного дела, в рамках которого следователь может запросить информацию у банка о персональных данных получателя денежных средств, которые были списаны без согласия отправителя. И уже затем направляться в суд.