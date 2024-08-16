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Средственные действия: ЦБ призывают упростить механизм компенсации жертвам мошенников

Закон, который подразумевает возмещение средств пострадавшим от мошенников, не стал простым механизмом для защиты жертв социальной инженерии. Такой вывод правозащитники из «Народного фронта» сделали на основании ответа Центробанка на свое обращение.

Источник: РИА "Новости"

В нем они описали проблемные места нововведения. В частности, из письма регулятора следует, что в случае спорной ситуации с банком человек не сможет получить ответ от ЦБ, находится ли счет в базе подозрительных. Единственный путь, позволяющий бороться за возмещение, — обратиться в суд. Не факт, что последний примет решение в пользу пострадавшего, а не кредитной организации. Поэтому уже сейчас очевидно, что механизм требует упрощения и внесения поправок в законодательство, уверены правозащитники и представители банковского сообщества.

Возмещение средств пострадавшим от мошенников

ОНФ еще в конце июля обратился с письмом на имя главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с просьбой разъяснить вопросы, возникшие по поводу применения нового закона, причем еще до вступления его в силу, писали «Известия». Так, норматив подразумевает, что банки должны приостановить на два дня переводы на подозрительные счета, которые находятся в антифрод-базе ЦБ, даже если клиент настаивает на операции. Если кредитная организация этого не сделает, то человеку в течение 30 дней должна быть выплачена компенсация потерь.

Но при этом регулятор выпустил свой приказ (вступил в силу 25 июля), в котором перечислены шесть признаков мошеннических операций. По мнению Центробанка, и они должны быть приостановлены. Но законно ли в этом случае требование о компенсации? К спорным ситуациям правозащитники отнесли и случаи, когда банк пропустит операцию на подозрительный счет, но жертва социнженерии при этом не имеет возможности доказать свое право на компенсацию. Ведь человек не знает, имеется ли счет получателя в базе Центробанка.

В ответном письме ЦБ признает, что проверка наличия признаков осуществления перевода без согласия клиента на подозрительные счета «не может быть в полной мере проведена клиентом». И поясняет, что получение информации из своей базы данных не может быть общедоступной, поскольку это связано с защитой сведений о клиентах кредитных организаций.

При этом, отмечается в документе, Банк России может предоставить необходимую для защиты прав клиентов информацию на основании официального запроса органа, имеющего право на получение такой информации. Например, суду, уточнили в ЦБ.

Именно путь, предложенный в письме регулятора жертвам мошенников для защиты своих интересов, вызвал беспокойство инициаторов обращения, заявила «Известиям» руководитель проекта «За права заемщиков» «Народного фронта», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

— Это не тот простой механизм, который поручил создать президент для защиты жертв социальной инженерии, а скорее инструмент для защиты интересов банка, — отметила она.

Да, кредитные организации мотивируют на усиление проверки переводов, но и они могут совершить ошибку и не приостановить перевод, пояснила эксперт. И получается, продолжила она, что для проверки, нарушил ли банк закон или нет, человек должен будет подать иск, заплатить немаленькую госпошлину юристу за консультацию и представление интересов в суде.

— В случае если в результате запроса выяснится, что банк закон не нарушил, жертва мошенников должна будет оплатить еще и судебные расходы, — подчеркнула она. — Почему финансовый регулятор, который ведет базу дропов и имеет целую службу по защите прав потребителей, не может давать жертвам социнженерии просто ответа, есть ли счет, на который переведены средства, в базе без судебного запроса?

Евгения Лазарева уверена, что это можно сделать, не нарушая банковскую тайну и без раскрытия персональных данных. Достаточно при предоставлении талона о поданном в полиции заявления и выписки по счету, просто ответить, есть ли указанный счет в базе или нет. Это даст человеку возможность удостовериться, что его права нарушаются и обратиться в банк с уже имеющимся подтверждением от регулятора, считает она. И именно кредитной организации, указывается в письме ЦБ, вменяется обязанность проверки переводов на признаки мошеннических операций.

В письме регулятор отмечает, что постоянно мониторит ситуацию с исполнением нового закона. Правда, поделиться результатами оказался пока не готов. С момента вступления в силу закона прошло три недели, делать выводы о конкретных результатах его применения пока преждевременно, сообщила «Известиям» пресс-служба ЦБ. Зато уже на этой стадии возникло множество вопросов и спорных моментов.

Вице-президент Ассоциации банков России Сергей Клименко также отметил, что человек сможет решить спорную ситуацию в суде в рамках гражданско-правового спора о необоснованном обогащении, если знает персональные данные получателя. Но, по его мнению, механизм информирования жертвы о включении счета в базу ЦБ не решит проблемы, поскольку всё же нужно знать не только номер получателя, но и его персональные данные. Для начала гражданину нужно добиться возбуждения уголовного дела, в рамках которого следователь может запросить информацию у банка о персональных данных получателя денежных средств, которые были списаны без согласия отправителя. И уже затем направляться в суд.

Защита от мошенников

Механизм нуждается в упрощении, чтобы стать эффективной защитой людей, которые попадают под действие социальной инженерии, уверена Евгения Лазарева. С этим согласен и представитель АБР. Как считает Сергей Клименко, проблему можно решить, изменив гражданско-процессуальный кодекс, и наладить обмен информацией между судами и банками.

— Мы неоднократно ставили вопрос о том, что граждане, пострадавшие от мошеннических действий, не могут защитить свои права не только в случае переводов, когда деньги уходят без согласия владельца счета, но и при приобретении товаров и услуг через агрегаторы объявлений. Например, когда человек оплатил услугу или товар, но они не были оказаны или переданы, — сказал представитель АБР.

Он рассказал, что еще на стадии подготовки поправок ассоциация предлагала простую схему: гражданин, пострадавший от мошенников, пишет заявление в банке, тот связывается с финорганизацией получателя, сообщая ему об оспаривании трансакции, и получает данные о владельце счета.

— Можно сделать типовую форму заявления об неосновательном обогащении, к которому будут приложены данные всех причастных лиц, и направлять это заявление в суд. Уровень автоматизации в кредитных организациях позволяет достаточно быстро реагировать и блокировать средства на счете получателя, — считает Сергей Клименко.

Но, по его словам, идею не поддержали из-за опасения неконтролируемого распространения персональных данных.

Евгения Лазарева настаивает, что необходимы законодательные поправки, которые максимально упростили механизм получения компенсации для жертв социальной инженерии, чтобы он не включал судебного разбирательства.

— Велика вероятность, что недобросовестные юристы, обещающие избавление от долгов, начнут зарабатывать еще и гарантиями выигрыша таких вот дел в судах, — объяснила она свою позицию. — Тем более что суды часто принимают решение в пользу кредитных организаций, в штате которых трудятся очень опытные и профессиональные юристы.

А люди, в свою очередь, являются слабой стороной и плохо разбираются в юридических вопросах. Тем более в новых требованиях, которые оказались сложными даже для банков. Это в письме в ответ на обращение ОНФ признает и сам регулятор.

«Банк России регулярно проводит для представителей кредитных организаций обучающие семинары по теме применения отдельных положений Федерального закона № 161-ФЗ. Кроме того, регулятор готовит письменные разъяснения по наиболее часто поступающим вопросам, которые планируется направить в кредитные организации в ближайшее время», — отмечается в документе.

Разъяснение новых положений закона необходимо для совершенствования деятельности участников рынка, уточнили в пресс-службе ЦБ.

Возврат украденных средств

Опрошенные «Известиями» эксперты считают: важно соблюсти баланс между защитой данных и интересов жертв социальной инженерии. Например, старший партнер О2 Consulting Татьяна Сафонова сомневается, что ЦБ нужно делиться информацией о содержании антифрод-базы, поскольку этим могут воспользоваться мошенники.

— В данном случае именно банки и регулятор как контролирующий орган должны выстроить систему так, чтобы у физических лиц по их заявлениям была возможность максимально удобно и оперативно защищать свои права. И контрольную функцию Банка России здесь трудно переоценить, — прокомментировала она.

Между тем проблема для клиента действительно значимая, поскольку ситуация, когда кредитная организация осуществила перевод, а человек был под воздействием социнженерии, — наиболее уязвимое звено, подчеркнул судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев.

— Банк действительно может обосновать свою позицию в отказе о возврате средств тем, что счета, на который ушли деньги, нет в базе ЦБ, и клиенту будет сложно это проверить. И дело действительно можно довести до суда, это потребует время и финансовых затрат, — предположил он.

А история с иском — долго и дорого, поэтому далеко не все клиенты смогут дойти до этой стадии, тем более что они и так уже потеряли деньги из-за мошенников, добавил Александр Терентьев.