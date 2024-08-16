Снижение рынка акций и облигаций, отчетность «Совкомфлота» дайджест

Индекс Мосбиржи.
Российский рынок в четверг, 15 августа, продолжил снижение. По итогам основной торговой сессии бенчмарк упал на 1,15%, до 2 838,11 пункта. Индекс IMOEX2, который отслеживает динамику рынка и на вечерней сессии, закрылся на отметке 2836,68 пункта.
На пике индекс Мосбиржи торговался на отметке 2868,24 пункта. На минимуме индикатор снижался до уровня 2835,69 пункта.
Инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов указал, что обороты торгов сократились до ₽47 млрд, что говорит о низкой вовлеченности инвесторов в распродажи. «Это позитивный сигнал, который повышает шансы на скорый разворот», — считает Галактионов.
Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что на рынке акций сейчас доминируют внутренние факторы, а они не располагают к активным покупкам. По словам Зельцера, геополитическая обстановка накалена, инфляция повышена, курс ЦБ остается жестким.
«На таком фоне особое влияние приобретает валютный курс. Однако рубль отбил спекулятивную атаку, и индекс Мосбиржи, в составе которого большинство — бумаги экспортеров, в моменте лишился еще одного фактора поддержки», — добавил Зельцер.
По его мнению, уровень поддержки на отметке 2830 пунктов будет сдерживать индекс Мосбиржи от очередного спуска к минимумам года. О сломе негативного настроения на рынке можно будет говорить, когда индекс поднимется выше 2900 пунктов.
Рынок облигаций
По итогам торгов индекс государственных облигаций Московской биржи (RGBI) упал на 0,91%, до 106,07 пункта.
Аналитики сходятся во мнении, что давление на котировки ОФЗ оказал обзор ЦБ «Динамика потребительских цен» и данные Росстата по недельной инфляции. В обзоре ЦБ, в частности, указал на рост потребительских цен в июле и сообщил, что для снижения инфляция требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. Инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов также отметил, что поводом для распродаж гособлигаций стал избыточный рост в предыдущие недели.
«Снижение ОФЗ может продолжиться, но обновления минимумов, вероятно, не будет», — считает Игорь Галактионов.
Днем ранее управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич отмечал, что среднесрочные факторы для продолжения роста рынка ОФЗ пока отсутствуют.
«В частности, риски дополнительного повышения ставки до конца года остаются повышенными. Так, инфляция не демонстрирует пока замедления — на 12 августа составила 9,1% в годовом выражении. На этом фоне ориентир ЦБ на конец третий квартала по инфляции (7,8%) выглядит весьма оптимистично», — обосновал Грицкевич свою точку зрения.
Отчетность «Совкомфлота»
В пятницу, 16 августа, «Совкомфлот» представит отчетность по МСФО за второй квартал 2024 года.
Аналитики SberCIB ожидают, что EBITDA компании упала на 24% квартал к кварталу, а скорректированная чистая прибыль снизилась на 31%. Отрицательный эффект на результаты, по мнению аналитиков, оказали февральские санкции против части нефтяных танкеров «Совкомфлота» и снижение спотовых ставок фрахта во втором квартале. Впрочем, в SberCIB считают, что рынок уже учел негативные факторы в котировках.
Аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» считают, что компания сообщит о снижении выручки на 19% квартал к кварталу и падении EBITDA на 21%. Скорректированная чистая прибыль, по оценкам экспертов, могла сократиться на 34%, до $142 млн, что предполагает расчетный дивиденд в ₽2.5−3 (2,4−2,9% дивдоходности) на акцию по сравнению с ₽4 за прошлый квартал.
«Не ожидаем, что вместе с результатами будет решение по промежуточному дивиденду — по словам главы компании, оно будет принято позже осенью», — подчеркнули аналитики.
В SberCIB дали акциям рейтинг «Покупать» с целевой ценой ₽140,3 (потенциал роста 36%). Но аналитики канала «Мои Инвестиции» осторожно смотрят на бумаги.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить доллары можно по ₽89,15, продать — по ₽88;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽89,19, продать — по ₽88.
Самые дешевые евро:
- Цифра банк (ст. м. «Выставочная», «Деловой центр»): купить евро можно по ₽98,8, продать — по ₽97;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽98,9, продать — по ₽97,4.
Самые дешевые юани:
- Солид банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,85, продать — по ₽12,55;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,55.
Последний день покупки акций под дивиденды.
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 15 августа.
Papa John’s. Дивиденды на каждую акцию — $0,46. Дата выплаты — 30 августа. Доходность — 0,9%.
Wynn Resorts. Дивиденды на каждую акцию — $0,25. Дата выплаты — 30 августа. Доходность — 0,3%.
Macerich. Дивиденды на каждую акцию — $0,17. Дата выплаты — 9 сентября. Доходность — 1,1%.
Chevron. Дивиденды на каждую акцию — $1,63. Дата выплаты — 10 сентября. Доходность — 1,1%.
UPS. Дивиденды на каждую акцию — $1,63. Дата выплаты — 5 сентября. Доходность — 1,3%
Другие важные события.
США: количество выданных разрешений на строительство за июль — 15:30 мск.
США: количество новостроек за июль — 15:30 мск.
США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана в августе — 17:00 мск.
США: выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул — 17:00 мск.
США: недельные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes. — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 2838,11 (-1,15%).
Индекс РТС: 1006,88 (+0,2%).
S&P 500: 5543,22 (+1,61%).
Dow Jones Industrial Average: 40 563,06 (+1,39%).
NASDAQ Composite: 17 594,5 (+2,34%).