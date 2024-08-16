Снижение рынка акций и облигаций, отчетность «Совкомфлота» дайджест

Аналитики сходятся во мнении, что давление на котировки ОФЗ оказал обзор ЦБ «Динамика потребительских цен» и данные Росстата по недельной инфляции. В обзоре ЦБ, в частности, указал на рост потребительских цен в июле и сообщил, что для снижения инфляция требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. Инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Игорь Галактионов также отметил, что поводом для распродаж гособлигаций стал избыточный рост в предыдущие недели.