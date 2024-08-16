Сбербанк впервые за три года раскрыл вознаграждение ключевым менеджерам

За 2020 год доходы членов правления Сбербанка составили 5,96 млрд руб., а за 2019-й — 6,3 млрд руб. Но тогда речь шла именно о членах правления — теперь же «Сбер» сообщает о выплатах всему «ключевому управленческому персоналу и высшему менеджменту». В эту категорию входят руководители, «которые оказывают существенное влияние на реализацию стратегии, финансовый результат банка, на уровень и объем рисков, принимаемых банком». Это члены правления, старшие вице-президенты — руководители функциональных блоков, руководители филиалов Сбербанка — председатели территориальных банков и иные руководители. Их общее количество составляет «до 650 человек».