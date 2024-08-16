Роскачество предсказало конец популярности полусладкого красного вина

«Спрос на белые вина в летний и зимний периоды практически сравнялся. Снижение влияния сезонности на спрос белых вин в ретейле говорит о долгосрочности тренда. Еще один важный тренд, о котором мы говорим уже не впервые, — это рост спроса на розовые вина. Эти тенденции отражаются и на выкладке вин на полках. Больше доля белых, отдельные полки под розовые. По нашим оценкам, суммарная доля продаж белых и розовых вин в этом году опередила продажи красного вина», — заявила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.