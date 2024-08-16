Роскачество предсказало конец популярности полусладкого красного вина

Эксперты «Винного гида России», проанализировав структуру производства тихих вин за первое полугодие 2024 года, спрогнозировали, что российские производители будут наращивать выпуск тихих белых и розовых вин с меньшим содержанием сахара. Полусладкое красное, десятилетия занимавшее лидирующие позиции в ассортименте российского виноделия, уступает позиции новым тенденциям спроса. В ближайшем будущем для целей импортозамещения российским виноделам потребуется больше винограда белых сортов, отмечают эксперты.
«Спрос на белые вина в летний и зимний периоды практически сравнялся. Снижение влияния сезонности на спрос белых вин в ретейле говорит о долгосрочности тренда. Еще один важный тренд, о котором мы говорим уже не впервые, — это рост спроса на розовые вина. Эти тенденции отражаются и на выкладке вин на полках. Больше доля белых, отдельные полки под розовые. По нашим оценкам, суммарная доля продаж белых и розовых вин в этом году опередила продажи красного вина», — заявила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель «Винного гида России» Олеся Латышева.
Эксперты Роскачества связывают эту тенденцию с общим трендом запроса покупателей на менее крепкие вина. Для красных вин более важна полная спелось винограда, в процессе достижения которой красные сорта набирают высокий алкоголь. Сегодня на полках уже сложно встретить красное вино с крепостью менее 14−14,5%. При этом средняя крепость белых вин — 11−12%.
На тренды спроса реагируют российские производители. В первом полугодии 2024 года российские винодельни выпустили 157 млн л тихого вина (+12,6%) к аналогичному периоду 2023 года. При этом доля красных тихих вин за этот период сократилась примерно на 1,7% относительно прошлого года.
«Это логично и с экономической точки зрения. Российский технический виноградник преимущественно “белый”, на белых сортах более высокая урожайность, они раньше созревают. Уже в этом сезоне российские производители стремятся нарастить долю белых вин в производстве», — говорит Олеся Латышева.
Как писал «РБК Вино», международный винный эксперт назвала доминирование белого в продажах одним из семи трендов, которые будут определять рынок вина в будущем.