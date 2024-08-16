Названы три главные схемы мошенников, нацеленные на пенсионеров

Первая схема заключается в том, что мошенники по телефону представляются сотрудниками Социального фонда России, обещают перерасчет и увеличение пенсии и под предлогом оформления заявления по телефону просят назвать личные данные, код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону жертвы. СМС-код открывает им доступ к личному кабинету пенсионера на портале «Госуслуги», что позволит оформить кредиты на его имя или подобрать данные для входа в онлайн-банк и вывода денег.