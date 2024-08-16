Минпромторг попросил приостановить права Arctech Helsinki Shipyard OY

Заявление поступило в суд 14 августа и в тот же день было принято к производству, рассмотрение назначено на 12 сентября. Третьими лицами суд привлек к делу ООО «Невский судостроительный-судоремонтный завод», АО «Объединенная судостроительная корпорация» и налоговую службу — МИФНС № 10 по Ленинградской области.
Кабмин РФ 6 июня расширил список экономически значимых организаций (ЭЗО), добавив в него, помимо ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод», крупного табачного дистрибьютора АО «Торговая компания “Мегаполис” и золотодобывающее МКАО “Хайлэнд Голд”, в отношении которых суд уже приостановил корпоративные права иностранных акционеров.
В сентябре в России начал действовать закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями». Закон позволяет через суд требовать приостановления корпоративных прав иностранной холдинговой компании — в частности, ограничивается право иностранного участника голосовать на собраниях, распоряжаться своими акциями или долями, получать дивиденды и другие.
Статус ЭЗО призван обеспечить контролирующим акционерам права, которые они не могут реализовать из-за западных санкций, — перевести в российскую юрисдикцию акции и доли компании, принадлежащие иностранным инвесторам из недружественных государств, и получать от них дивиденды. Перечень экономически значимых организаций составляет правительство, включая в него хозяйственные общества, которые должны соответствовать прописанным в законе критериям.
Верфь Arctech Helsinki Shipyard раньше на 100% принадлежала ОСК, находящейся под санкциями ЕС и США. Корпорация в мае 2020 года продала эту верфь, получившую название Helsinki Shipyard Oy, совладельцам российской круизной судоходной компании «Водоход». ОСК получила в рамках сделки Невский судостроительно-судоремонтный завод и 35 миллионов евро. По данным финского издания Tekniikka&Talous («Технологии и экономика»), Helsinki Shipyard принадлежит кипрской компании Algador Holdings, основной владелец которой — Владимир Касьяненко.