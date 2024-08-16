Кабмин выделит еще 2,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для IT-компаний

Как пояснил глава кабмина, данная поддержка пользуется востребованностью у предпринимателей. Выделение денег позволит завершить реализацию ранее начатых проектов, что крайне необходимо для дальнейшей цифровизации и цифровой трансформации отраслей экономики, отметил он.
Глава правительства напомнил, что субсидируемая ставка по программе составляет от 1 до 5% годовых, а для аккредитованных предприятий — не выше 3%. Размер займа может достигать 10 миллиардов рублей.
Получить деньги можно на создание и внедрение созданных в России IT-продуктов, а также на покупку ПО и лицензий на него, разработку собственных технологий и софта, оплату труда работников и тому подобное.