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Кабмин выделит еще 2,5 миллиарда рублей на льготные кредиты для IT-компаний

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Кабмин выделит еще почти 2,5 миллиарда рублей на поддержку программы льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

Как пояснил глава кабмина, данная поддержка пользуется востребованностью у предпринимателей. Выделение денег позволит завершить реализацию ранее начатых проектов, что крайне необходимо для дальнейшей цифровизации и цифровой трансформации отраслей экономики, отметил он.

Глава правительства напомнил, что субсидируемая ставка по программе составляет от 1 до 5% годовых, а для аккредитованных предприятий — не выше 3%. Размер займа может достигать 10 миллиардов рублей.

Получить деньги можно на создание и внедрение созданных в России IT-продуктов, а также на покупку ПО и лицензий на него, разработку собственных технологий и софта, оплату труда работников и тому подобное.