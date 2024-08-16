Экономисты оценили роль кредитов как драйвера для малого бизнеса

Ранее газета «Ведомости» писала, что власти рассматривают возможность сворачивания льготных программ кредитования МСП — «1764» и инвестиционной для бизнеса из приоритетных отраслей, такой сценарий вошел в один из возможных вариантов набора инструментов по развитию малого бизнеса в 2025—2030 годах. Если решение будет принято в пользу отказа от льготных программ, то затраты бюджета ограничатся только продолжением субсидирования уже выданных кредитов, указывало издание. «Крайне мало бизнесов могут сбалансировать свои финансовые модели таким образом, чтобы справиться с коммерческой ставкой кредитования. При этом помогают в этой ситуации льготные программы субсидирования процентных ставок, но в настоящее время ввиду ажиотажного спроса на эти программы мы видим, что во многих из них закончились или близки к исчерпанию лимиты», — отметил Исаевич.