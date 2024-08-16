Девять автобрендов изменили цены на автомобили в РФ в августе

Так, АвтоВАЗ повысил цены почти на все автомобили семейств Lada Granta на 20−25 тыс. рублей (плюс 1,4 — 2,2%) и Niva на 31−45 тыс. рублей (плюс 1,6 — 3,5%).
У Geely подорожали все модели, кроме купе-кроссовера Tugella. Цены выросли на сумму 15−30 тыс. рублей в зависимости от модели (плюс 0,4 — 1,5%). «Родственные» им автомобили Belgee получили ценовую прибавку в 15 тысяч рублей (0,5 — 0,7%). Компания Sollers подняла цены на две модели на 50−75 тыс. рублей (плюс 1,2 — 2,9%).
Компания Changan снизила стоимость у семи моделей на 30−90 тыс. рублей (минус 1 — 3,1%). Dongfeng существенно уменьшил цену купе-кроссовера DFSK ix5 сразу на 600 тыс. рублей (-20,1%). Еще сильнее потерял в цене премиальный электрокроссовер Voyah Free — сразу на 2,42 млн рублей (-28,8%).
У бренда Exeed ряд модификаций кроссовера VX подешевели на 400−500 тыс. рублей (минус 6 — 7,7%), а кроссовер EX в двух комплектациях подорожал на 100 тыс. рублей (плюс 2 — 2,2%), а в одной подешевел на 250 тыс. рублей (-4,5%). Наконец, внедорожник BAIC BJ40 в двух версиях подорожал на 50 тыс. рублей (+1,1%), а в одной подешевел на ту же сумму.
Накануне компания Haval объявила, что начнет продажи кроссовера F7 второго поколения в России 23 августа, цена модели составит от 2,7 млн до 3,5 млн рублей. Автомобиль представлен в трех комплектациях и с двумя типами привода.
Также в четверг компания Geely объявила начало продаж седана Preface в России. Автомобиль доступен в двух комплектациях по цене от 3 млн и 3,22 млн рублей соответственно. Седан оснащается 200-сильным турбомотором объемом 2,0 л (325 Нм), который работает в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным «мокрым» сцеплением.