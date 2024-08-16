Девять автобрендов изменили цены на автомобили в РФ в августе

У бренда Exeed ряд модификаций кроссовера VX подешевели на 400−500 тыс. рублей (минус 6 — 7,7%), а кроссовер EX в двух комплектациях подорожал на 100 тыс. рублей (плюс 2 — 2,2%), а в одной подешевел на 250 тыс. рублей (-4,5%). Наконец, внедорожник BAIC BJ40 в двух версиях подорожал на 50 тыс. рублей (+1,1%), а в одной подешевел на ту же сумму.