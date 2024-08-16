Брокер ВТБ запустил торги в выходные и задумался о круглосуточных торгах

На первом этапе сделки в нерабочее время можно проводить с паями крупнейшего биржевого фонда денежного рынка «Ликвидность» (LQDT) в приложении «ВТБ Мои Инвестиции». В ВТБ пояснили, что в период высокой ключевой ставки такие фонды дают хорошую доходность, поэтому сейчас они популярны у инвесторов. Со временем список инструментов для торговли по выходным планируют расширить.