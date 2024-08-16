Брокер ВТБ запустил торги в выходные и задумался о круглосуточных торгах

Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» запустил торговлю на внебиржевом рынке в выходные и праздничные дни, заявки будут исполняться с 10:00 до 19:00 мск. Об этом «РБК Инвестициям» рассказали в пресс-службе ВТБ. В будущем брокер планирует запустить круглосуточные торги.
На первом этапе сделки в нерабочее время можно проводить с паями крупнейшего биржевого фонда денежного рынка «Ликвидность» (LQDT) в приложении «ВТБ Мои Инвестиции». В ВТБ пояснили, что в период высокой ключевой ставки такие фонды дают хорошую доходность, поэтому сейчас они популярны у инвесторов. Со временем список инструментов для торговли по выходным планируют расширить.
Торги в нерабочие дни будут проходить по принципу «лучшая цена по рынку». «Это значит, что инвестор покупает и продает финансовые инструменты по текущей цене — встречного предложения от потенциального контрагента, поэтому заявка исполняется максимально быстро», — пояснили в ВТБ.
Расчеты по сделкам будут проводить в первый рабочий день после выходных и праздников. Инвестор может торговать через брокерский счет или ИИС. В выходные и праздники можно выводить деньги с брокерского счета на счет в ВТБ в разных валютах.
Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков в комментарии «РБК Инвестициям» рассказал, что новые возможности — первый шаг к круглосуточной торговле, которую брокер планирует внедрить в течение нескольких месяцев.
«Чтобы сделать все процессы максимально “дружественными” для инвесторов, мы будем внедрять их постепенно. Среди следующих доработок, в частности, расширение списка бумаг из числа голубых фишек для круглосуточной торговли. Важно сделать выводы собственных и кредитных средств, а также денег, полученных под нерассчитанные сделки», — рассказал Андрей Яцков.
Сейчас на рынке акций Мосбиржи основная торговая сессия начинается в 10:00 мск и завершается в 18:50 мск. Вечерняя сессия проходит с 19:00 до 23:50 мск. На срочном рынке основная торговая сессия также начинается в 10:00 мск.
Возможность торговать на фондовом рынке ежедневно, без перерывов на выходные и праздничные дни, для своих клиентов в 2021 году предоставил брокер «Т-Инвестиции». Сделки проходят на внебиржевом рынке.
В июне управляющий директор Мосбиржи Владимир Крекотень в интервью РБК сообщил, что Мосбиржа готова запустить торги в выходные дни. Он пояснил, что большинство инвесторов имеют основную работу и «им нужно когда-то принимать инвестиционные решения и их реализовывать». Кроме того, по словам Крекотеня, Мосбиржа обсуждает запуск круглосуточных торгов.
В конце июня Frank Media со ссылкой на пресс-службу ЦБ также сообщало, что Банк России обсуждает с участниками рынка возможность проведения организованных торгов в выходные дни.