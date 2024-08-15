На петербургской бирже подешевело автомобильное топливо

Так, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подешевел на 0,34%, до 56 178 рублей за тонну. Цена на марку Аи-95 опустилась также на 0,34%, до 73 360 рублей за тонну. Также снизилась и стоимость летнего дизельного топлива — на 0,19%, до 61 900 рублей за тонну.
При этом тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) за день подорожала на 1,02% — до 39 609 рублей, мазута — на 1,98%, до 29 762 рублей. Цена на авиакеросин поднялась на 1,57% — до 83 853 рублей за тонну.
В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива не требуется, говорил первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.