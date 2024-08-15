«Москвич» сохранил прогноз по продажам автомобилей

«Сохраняем, мы к этой цифре идем. Наши продажи сейчас увеличиваются. За первое полугодие мы продали 10 тысяч автомобилей. На второе полугодие наш план стоит, соответственно, 17 тысяч», — сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли завод планы продать 27 тысяч машин в этом году.