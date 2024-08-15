«Москвич» сохранил прогноз по продажам автомобилей

«Сохраняем, мы к этой цифре идем. Наши продажи сейчас увеличиваются. За первое полугодие мы продали 10 тысяч автомобилей. На второе полугодие наш план стоит, соответственно, 17 тысяч», — сказал он, отвечая на вопрос, сохраняет ли завод планы продать 27 тысяч машин в этом году.
По словам топ-менеджера, с начала года уже продано более 11,8 тысячи автомобилей «Москвич».
«Наша сегодня основная задача — наращивать поставки в дилерскую сеть», — добавил Златокрылец.
Автозавод «Москвич» располагается на площадке бывшего завода «Рено Россия», которую французский автоконцерн Renault, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы (сейчас 50% также принадлежит «Камазу»). На данный момент в линейке три модели — городской кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».