Москва стала абсолютным лидером в РФ по потреблению пива в 2024 году

Ранее, 9 августа стало известно, что российские пивовары выступили с предложением о повышении ввозных пошлин на импортную пивоваренную продукцию из недружественных стран до €1 на литр до конца 2024 года, а в 2025 году — до €1,5 за литр. С такой инициативой обратился в Минфин России один из членов Ассоциации производителей пива, компания ОПХ.