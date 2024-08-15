Москва стала абсолютным лидером в РФ по потреблению пива в 2024 году

На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область с долей 4,3%, замыкает топ-3 Свердловская область (4,1%). В рейтинг регионов с наибольшим количеством розничных продаж пива и пивных напитков также вошли (в порядке убывания доли продаж): Краснодарский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Челябинская область, Самарская область, Красноярский край и Нижегородская область.
Как отмечают аналитики РСХБ, за год валовый сбор хмеля в целом по России вырос на 35%, при чем большую часть производного для пенного напитка вырастили малые предприятия.
По данным Росстат, валовый сбор хмеля в организованном секторе по итогам полного 2023 года составил 292 т (в 2022 году показатель составил 216 т). Большая часть производства хмеля приходится на Чувашскую республику. Следом за Чувашией в топ производителей российского хмеля входят Краснодарский край, Липецкая область, Республика Марий Эл и Республика Алтай. При этом первое место по производству пива и пивных напитков заняла Ульяновская область (7,3%), следом идут Московская (6,8%) и Новосибирская области (6,4%).
Чувашия исторически является лидером по площади многолетних насаждений хмеля и поступательно их наращивает. Сегодня производством пенного напитка и выращиванием хмеля охотно занимаются фермеры и малые сельскохозяйственные предприятия республики, предоставляя потребителю новые интересные вкусовые сочетания. Причем климатические условия региона позволяют ей производить самый экологически чистый хмель в мире.
В целом по Чувашии в организованном секторе в 2023 году площадь насаждений хмеля составила 181 га (данные Росстата), 72% из которых достигли плодоносящего возраста. При чем по сравнению с 2022 годом насаждения в плодоносящем возрасте увеличились в два раза, что и сказалось на хорошем урожае.
По словам председателя правления Россельхозбанка, за десять лет действия продэмбарго российские аграрии добились импортозамещения основных продуктов питания. Но это, отметил он, не означает, что возможности импортозамещения исчерпаны. В поставках хмелепродуктов по-прежнему доминируют иностранные производители. И в этом контексте рост производства хмеля можно расценивать как позитивный сигнал — российские фермеры обратили внимание на возможность диверсифицировать свое производство.
«Сейчас мы говорим о хмеле для производства лагеров. Дальнейшие поиски добавленной стоимости могут привести наших производителей к выращиванию специализированных сортов хмеля для более ароматных сортов, например, IPA и APA. Сотрудничество фермеров с небольшими пивоварнями будет отвечать запросом потребителя, ведь поиски локальных и гиперлокальных нестандартных продуктов являются одним их основных драйверов зрелого рынка продуктов питания и напитков», — сказал Константинов.
Вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов отметил, что Чувашия имеет уникальные природно-климатические условия для выращивания хмеля, и при достаточной поддержке государства регион сможет заместить до половины импорта хмеля в Россию, обеспечив российских пивоваров высококачественным отечественным сырьем.
«Планируем в 2025—2030 годах заложить хмельники, установить необходимые хмелешпалеры, обеспечить соответствующий уход за хмельниками. Хозяйства закупят хмелеуборочные комбайны и хмелесушилки, тракторы, спецтехнику, грануляторы. Средства, выделяемые в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики до 2030 года, будут направляться в виде грантов на хмельники “под ключ” в рамках замкнутого цикла на реализацию проектов на 20 га, 60 га и 90 га. Кроме средств, сохраним все действующие меры господдержки с учетом софинансирования», — сказал он.
Ранее, 9 августа стало известно, что российские пивовары выступили с предложением о повышении ввозных пошлин на импортную пивоваренную продукцию из недружественных стран до €1 на литр до конца 2024 года, а в 2025 году — до €1,5 за литр. С такой инициативой обратился в Минфин России один из членов Ассоциации производителей пива, компания ОПХ.