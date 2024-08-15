«Бутербродекс» во второй половине июля снизился на 1,4 пункта

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса «Чек Индекс». В «корзину» для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
По продуктам из этой потребительской корзины аналитики «Чек Индекса» регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение «Индекса кофе с бутербродом» в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Так, с 16 по 31 июля средний чек вырос по ветчине (на 3%, до 208 рублей) и сливочному маслу (на 1,1%, до 181 рубля). Снизился он по огурцам (на 10,3%, до 104 рублей), кофе (на 2,5%, до 197 рублей) и сыру (на 0,9%, до 210 рублей). На прежнем уровне средний чек остался по сахару (70 рублей) и батону (41 рубль).
Таким образом, индекс по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом снизился на 1,4 пункта — до 132,3 пункта.