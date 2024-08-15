«Бутербродекс» во второй половине июля снизился на 1,4 пункта

Так, с 16 по 31 июля средний чек вырос по ветчине (на 3%, до 208 рублей) и сливочному маслу (на 1,1%, до 181 рубля). Снизился он по огурцам (на 10,3%, до 104 рублей), кофе (на 2,5%, до 197 рублей) и сыру (на 0,9%, до 210 рублей). На прежнем уровне средний чек остался по сахару (70 рублей) и батону (41 рубль).