Власти не нашли оснований для отсрочки новой страховки для таксистов

По вопросу «гибкого страхования» ОСГОП, возможности переоформления полисов при смене автомобиля без доплат ЦБ указал, что решением может стать введение краткосрочных договоров ОСГОП (по аналогии с ОСАГО). Банк России уже концептуально поддержал введение такого механизма, говорится в ответе директора департамента страхового рынка Ильи Смирнова. В пресс-службе Банка России РБК сообщили, что виден рост востребованности краткосрочных ОСАГО (от 1 дня до 3-х месяцев) именно среди таксистов: «Если за первые три месяца продаж (март—май 2024 года) было оформлено менее 11 тыс. таких полисов (из них менее 12% — для такси), то за июнь и первые 18 дней июля — более 52,5 тыс. (из них более 86% для такси)», — сообщили в ЦБ;