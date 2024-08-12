Валютное кредитование бизнеса в июне упало на 28% на фоне дефицита юаней

Российские банки в июне 2024 года сократили выдачи корпоративных кредитов в иностранной валюте на 27,6% по сравнению с маем, пишет РБК со ссылкой на статистику ЦБ.
За месяц кредитные организации предоставили компаниям валютные ссуды на 420,9 млрд рублей, или 34,99 млрд юаней — с 2022 года валютное кредитование в России стало преимущественно юаневым. В результате, за исключением сезонного спада в январе, общий размер валютных кредитов в июне был минимальным с ноября 2023 года.
Доля валютных кредитов в общем объеме ссуд также сократилась в июне до 6% с более 8% в апреле—мае 2024 года.
Спад мог быть связан с дефицитом юаневой ликвидности на рынке. США ввели санкции против Мосбиржи и ее «дочек» 12 июня 2024 года, на следующий день был зафиксирован исторический максимум ставки RUSFAR CNY — она резко выросла до 27%. Это свидетельствовало об остром локальном дефиците юаней на денежном рынке, однако уже через день ситуация нормализовалась.
В то же время, для восполнения дефицита ликвидности банки обратились к валютным свопам в юанях с Центробанком: после введения санкций, за неполный июнь объемы таких операций достигли 123,5 млрд юаней. «Мы видим, как игроки достаточно активно выбирают свопы, которые предоставляет ЦБ, которые необходимы в целом для крайнего случая и не должны быть постоянным инструментом ликвидности», — высказал беспокойство старший вице-президент «Сбера» Тарас Скворцов 8 августа.
Резкий кратковременный рост ставки RUSFAR CNY позже повторился уже в августе: 6 августа она выросла более чем вдвое — с 9,96 до 20,19% годовых. На следующий день показатель снизился до 14,71%, а 8 августа нормализовался до 7,4%.
Проблема может связана как с общим недостатком юаней на российском рынке, так и с трудностями перераспределения китайской валюты между банками из-за санкционных ограничений. В результате даже небольшие шоки или резкие колебания спроса на китайскую валюту приводят к резкому повышению ставок, дефицит юаневой ликвидности в России происходит регулярно, отмечал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.