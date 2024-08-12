Валютное кредитование бизнеса в июне упало на 28% на фоне дефицита юаней

Спад мог быть связан с дефицитом юаневой ликвидности на рынке. США ввели санкции против Мосбиржи и ее «дочек» 12 июня 2024 года, на следующий день был зафиксирован исторический максимум ставки RUSFAR CNY — она резко выросла до 27%. Это свидетельствовало об остром локальном дефиците юаней на денежном рынке, однако уже через день ситуация нормализовалась.