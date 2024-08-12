В Сербии заявили, что Европе не хватит газа без поставок из России

В 2022 году Россия и Сербия заключили договор, по которому Белград в следующе три года будет платить от $310 до 408 за 1 тыс. куб. м газа. В то же время сербские власти заявили, что рассматривают возможность расширить сотрудничество в области газоснабжения с соседними странами, чтобы снизить зависимость от российского топлива.