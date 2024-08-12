В 2024 году Франция уступит Италии первое место по производству вина

Дожди в начале летнего вегетационного периода привели к появлению плесени, которая поразила большинство винодельческих регионов Франции. Затем виноградники пострадали от опадания листьев, цветов и молодых ягод из-за влажной и холодной погоды во время цветения. Все это приведет к сокращению урожая. По прогнозам, в 2024 году Франция утратит свое лидерство по объему производства вина и уступит его Италии, которая была ведущим производителем в период с 2015 по 2023 год, когда Франция ненадолго вернула себе этот «титул».