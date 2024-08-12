В 2024 году Франция уступит Италии первое место по производству вина

Министерство сельского хозяйства Франции прогнозирует объем производства в пределах 40−43 млн гектолитров на фоне аномальной погоды этим летом. Это примерно на 15−16% меньше по сравнению с 2023 годом и на 10% ниже среднего показателя за последние пять лет.
Дожди в начале летнего вегетационного периода привели к появлению плесени, которая поразила большинство винодельческих регионов Франции. Затем виноградники пострадали от опадания листьев, цветов и молодых ягод из-за влажной и холодной погоды во время цветения. Все это приведет к сокращению урожая. По прогнозам, в 2024 году Франция утратит свое лидерство по объему производства вина и уступит его Италии, которая была ведущим производителем в период с 2015 по 2023 год, когда Франция ненадолго вернула себе этот «титул».
Ранее «РБК Вино» сообщал, что в Италии производство просекко в июле 2024 года увеличилось на 12,6% и показало рекордные результаты. При этом общий объем производства за январь—июль 2024 года составил 2,8 млн гектолитров. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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