Спрос на винные туры вырос на 25% за год

Сегодня в России, по данным РСТ, работает около 200 винодельческих предприятий, и около 70 из них занимаются винным туризмом. Большинство виноделен расположены в Краснодарском крае.
Наиболее популярными среди туристов хозяйствами сегодня являются «Абрау-Дюрсо», которое в прошлом году посетили около 600 тыс. туристов, «Шато де Талю» — 31 тыс. человек в 2023 году.
Туроператор «РЖД Тур» также фиксирует рост интереса к винным турам. В железнодорожном круизе «К виноградникам у моря» можно посетить пять виноделен и продегустировать около 40 сортов вин за одно путешествие.
Ранее «РБК Вино» сообщал, что потребление алкоголя в России сократилось до минимума с 2000 года.
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