Россия ввозит миллиарды наличных долларов и евро из ОАЭ и Турции

Крупнейшим декларантом валюты стала компания Aero-Trade, оказывающая услуги беспошлинной торговли в аэропортах и ​​на борту самолетов. С февраля 2022 года она задекларировала $1,5 млрд ввезенных долларовых банкнот Всего компания зарегистрировала 73 поставки по 20 млн долларов или евро каждая как обмен или выручка от торговли на борту. Все они были проведены в московском аэропорту Домодедово. Reuters не смогли идентифицировать клиентов Aero-Trade, как и источник или место назначения наличных. Лишь одна поставка на 20 млн евро предназначалась для компании Yves Rocher Vostok, дочерней компанией французской косметической группы Yves Rocher.