Названы регионы — лидеры по качеству автодорог

Все автомобильные дороги делятся на три типа: автодороги федерального значения, регионального или межмуниципального значения и местного значения. При этом в подавляющем большинстве российских регионов более 90% всех автомобильных дорог общего пользования приходится именно на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения и местного значения. В целом по стране доля таких дорог составляет 96%. По оценкам экспертов РИА Новости, из общего списка выделяется только Магаданская область, где на долю автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения приходится 69% всех автомобильных дорог. Еще в восьми регионах (Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия), Республике Алтай, Республике Калмыкия, Еврейской автономной области, Республике Карелия, Сахалинской области и Мурманской области) доля таких дорого находится в диапазоне от 78% до 90%.