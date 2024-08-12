Названа средняя цена подержанной легковушки в России

По отношению к июню автомобили с пробегом в РФ подешевели на 2,7%, или на 42 тыс. рублей. Как отмечают аналитики, их средняя цена снижается уже пятый месяц подряд (с марта), а в июле отрицательная динамика оказалась самой сильной. Ранее рекордным в этом плане был апрель (-1,6% к марту).
По сравнению с июлем прошлого года подержанные машины стали дороже на 1%, или на 15 тыс. рублей, подсчитали эксперты.
9 августа сообщалось, что по итогам первой половины 2024 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 3,16 млн рублей, подержанного — 1,17 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена новой машины выросла на 14%, а подержанной — на 19%.
Также в прошлую пятницу стало известно, что на рынке подержанных автомобилей в России по итогам июля по-прежнему доминируют отечественные марки, среди среднего класса наибольшей популярностью продолжают пользоваться автомобили из Южной Кореи, а в премиум-сегменте прочно закреплены бренды из Германии.