Названа средняя цена подержанной легковушки в России

По отношению к июню автомобили с пробегом в РФ подешевели на 2,7%, или на 42 тыс. рублей. Как отмечают аналитики, их средняя цена снижается уже пятый месяц подряд (с марта), а в июле отрицательная динамика оказалась самой сильной. Ранее рекордным в этом плане был апрель (-1,6% к марту).