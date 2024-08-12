Инкассаторы сообщили о спаде нагрузки из-за переводов себе до ₽30 млн

«Если раньше при необходимости люди снимали деньги в одном банке и переносили в другой в основном через банкоматы, а мы определенную часть этих банкоматов обслуживали (пересчитывали деньги, перевозили), то сейчас этого не происходит. Это существенно бьет по нашей выручке. По сравнению с началом этого года количество заездов снизилось примерно на 30%. Это только заезды, то есть перевозка наличных из одной точки в другую и пересчет наличных. Грубо говоря, это нагрузка. Но от этого зависят и объемы перевезенных средств, и наша выручка, поскольку пересчет наличных — наиболее маржинальная услуга», — отметил он.