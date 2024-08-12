Экспорт ирландского виски сократился на 9%

Ранее «РБК Вино» сообщал, что импорт виски в Россию по итогам первого полугодия 2024 года вырос почти в два раза по сравнению с 2022 годом и достиг 1,4 млн дал — объем, сравнимый с показателями 2021 и 2020 годов, когда в России официально работали крупнейшие международные производители алкоголя.