Экспорт ирландского виски сократился на 9%

Экспорт ирландского виски в 2023 году снизился до €1,3 млрд, что на 9% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает Irish Examiner.
Издание подчеркивает, что высокая конкуренция на мировом рынке и сложные экономические условия существенно усложнили положение ирландских производителей алкогольных напитков на международной арене.
В 2022 году экспорт ирландского виски в деньгах увеличился на 25% по сравнению с показателями 2021 года.
Ранее «РБК Вино» сообщал, что импорт виски в Россию по итогам первого полугодия 2024 года вырос почти в два раза по сравнению с 2022 годом и достиг 1,4 млн дал — объем, сравнимый с показателями 2021 и 2020 годов, когда в России официально работали крупнейшие международные производители алкоголя.
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