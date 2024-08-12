Доля ипотечных сделок на рынке новостроек бизнес-класса в Москве упала на 81%

Объем ипотечных сделок на рынке первичной недвижимости бизнес-класса в Москве в июле снизился на 81% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных агентства недвижимости Whitewill, с которыми ознакомились «Известия».
Так, в июле было заключено всего 442 сделки с привлечением ипотеки, в то время как в июне — 2291.
В агентстве недвижимости также отметили, что упал и общий спрос. В общей сложности в июне этого года в сегменте бизнес-класса была заключена 3181 сделка, что стало рекордным показателем для 2024 года. Последний месяц действия льготной ипотеки стал дополнительным стимулом в июне для клиентов, которые планировали приобрести квартиру, добавили эксперты. Однако уже в июле общее число сделок на рынке первичной недвижимости бизнес-класса составило 1104.
При этом, по данным аналитиков, за первые семь месяцев текущего года в бизнес-классе было заключено 14 153 сделки, тогда как за аналогичный период 2023 года на 22% меньше — 11 155. Доля ипотечных сделок по итогам первых семи месяцев 2024 года составила 59% (8305 сделок). Такой же процент ипотечных сделок был зафиксирован годом ранее, число ипотечных сделок изменилось только в количественном выражении — за первые семь месяцев 2023 года оно составляло 6623.
«В июле мы увидели логичное снижение как общего числа сделок в сегменте бизнес-класса, так и доли ипотечных сделок. Безусловно, это связано с завершением действия программы льготной ипотеки. Сейчас некоторые клиенты откладывают покупку, часть переходят на другие инструменты, например, на рассрочку. Тем не менее траншевая ипотека по-прежнему актуальна. Сложившаяся ситуация формирует отложенный спрос, который реализуется в дальнейшем», — сказала топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.
В свою очередь, директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина, говоря о рынке первичной недвижимости целиком, добавила, что доля ипотечных сделок от общего объема ДДУ в Москве в июле составила 63%.
«На наш взгляд, результаты июля не позволяют делать долгосрочные выводы о дальнейшем развитии рынка. Мы все находимся в условиях постоянно меняющихся вводных, которые влияют на принятие решения о покупке квартиры. Тем не менее, появляются не только новые интересные предложения, но и развиваются инструменты приобретения первичной недвижимости, что будет дополнительно стимулировать спрос», — уточнила Мамохина.
Ранее, 9 августа, сообщалось, что по итогам июля средневзвешенная цена 1 кв. м на первичном рынке недвижимости массового сегмента столицы составила 335 320 рублей. За полгода она выросла на 5,3%, за год — на 12%, следует из данных компании «Метриум». На рынке таких новостроек экспонировалось 22,3 тыс. лотов, среди которых 20 тыс. — квартиры и 2,3 тыс. — апартаменты.