Доля ипотечных сделок на рынке новостроек бизнес-класса в Москве упала на 81%

При этом, по данным аналитиков, за первые семь месяцев текущего года в бизнес-классе было заключено 14 153 сделки, тогда как за аналогичный период 2023 года на 22% меньше — 11 155. Доля ипотечных сделок по итогам первых семи месяцев 2024 года составила 59% (8305 сделок). Такой же процент ипотечных сделок был зафиксирован годом ранее, число ипотечных сделок изменилось только в количественном выражении — за первые семь месяцев 2023 года оно составляло 6623.