Цены на нефть впервые за полторы недели поднялись выше $81 за баррель

Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже увеличилась на 2,23%, до $78,56 за баррель.
«Обострение конфликта между Израилем и Ираном перевесило опасения по поводу американской экономики. Brent и Urals подорожали, а дисконт снизился до $4,2 за баррель. Ждем сохранения цены Brent вблизи $80 за баррель, но предупреждаем о вероятности резкого скачка или просадки», — прокомментировал старший аналитик «БКС Мир Инвестиций» Рональд Смит.
Аналитик "Велес Капитал Елена Кожухова утром отмечала, что стабилизация котировок Brent выше $80,5 за баррель позволит рассчитывать на развитие роста со следующей целью в $85,5 за баррель. В таком сценарии аналитик также допускает возвращение цен на нефть к росту на среднесрочном горизонте.
В понедельник, 12 августа, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть на текущий год на 135 тыс. баррелей в сутки, до 2,11 млн баррелей в сутки. Еще в прошлом месяце альянс ожидал роста до 2,25 млн баррелей в сутки, пишет Reuters.
«Этот небольшой пересмотр отражает фактические данные, полученные за первый квартал 2024 года и в некоторых случаях за второй квартал, а также пересмотр в меньшую сторону ожиданий относительно роста спроса на нефть в Китае в 2024 году», — говорится в отчете ОПЕК.
В отчете ОПЕК также снизила оценку роста спроса в следующем году с 1,85 млн до 1,78 млн баррелей нефти в сутки.