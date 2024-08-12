Цены на нефть впервые за полторы недели поднялись выше $81 за баррель

«Этот небольшой пересмотр отражает фактические данные, полученные за первый квартал 2024 года и в некоторых случаях за второй квартал, а также пересмотр в меньшую сторону ожиданий относительно роста спроса на нефть в Китае в 2024 году», — говорится в отчете ОПЕК.