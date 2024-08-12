Брокеры получили реестры успешных сделок в рамках обмена активами

Утром 12 августа несколько крупных брокеров получили от организатора обмена активами — «Инвестиционной палаты» — архивы со сделкам, по которым был получен акцепт (одобрение). Это официально подтвердили в «Финаме», «Цифра брокере», БКС и «Синаре». «РБК Инвестиции» направили запросы в ЦБ, Минфин и саму «Инвестпалату».
«Утром брокеры начали получать от “Инвестиционной палаты” акцепты поданных в интересах своих клиентов оферт на обмен. Ожидаем, что до конца дня все сделки рассчитаются. Пока нет понимания, в полном ли объеме удовлетворены оферты физиков — продавцов. На этот анализ требуется дополнительно время», — написала в своем телеграм-канале Елена Рязанова, заместитель директора юридического департамента инвестиционного банка «Синара».
Руководитель управления развития клиентского сервиса финансовой группы «Финам» Дмитрий Леснов подтвердил «РБК Инвестициям», что «Финам» получил реестр сделок. «Сегодня ближе к вечеру будем разносить их по клиентам, те картина по объемам будет понятна завтра», — сказал он.
«Акцепты по заявкам от “Инвестиционной палаты” получили, сейчас они в обработке», — прокомментировали в пресс-службе «Цифра брокера». В БКС также подтвердили получение акцептов.
Источник «РБК Инвестиций» на финрынке отмечает, что под «акцептами» понимаются одобренные сделки, по которым должны прийти деньги. «Дата сделки — сегодня, деньги [придут] тоже сегодня. Бумаги уже списали. Деньги в процессе отправки», — сказал он.
Иностранные инвесторы в рамках аукциона подавали заявки на выкуп активов до 5 июля. Российские инвесторы могли подавать заявки на участие в процедуре до 8 мая включительно. Принять участие в процедуре бесплатно мог любой российский инвестор, самостоятельно выбрав бумаги для обмена суммарной стоимостью до ₽100 тыс. По оценкам ЦБ, было подано более миллиона таких обращений, из которых «Инвестпалата» сформировала 100 максимально схожих по составу бумаг лотов, средняя стоимость каждого составила ₽353,1 млн. При пересчете на рубли были использованы котировки бумаг и официальный курс ЦБ на 22 марта — ₽91,9499.
В пул лотов, которые предложены иностранным покупателям, вошли наиболее популярные среди российских розничных инвесторов бумаги иностранных компаний, включая акции Alphabet, Tesla и Microsoft. Всего на акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов пришлось около 60% пула, на паи инвестиционных фондов (ETF) на иностранные акции — около 40%.
Обмен стартовал 25 марта и прошел по 844-му указу президента, согласно которому российские инвесторы смогут продать иностранцам свои заблокированные бумаги. Нерезиденты получили возможность выкупать эти активы за денежные средства, которые хранятся у них на счетах типа С (дивиденды от акций, а также купоны и средства от погашения облигаций).
Ранее «Инвестпалата» оценивала предложенные к обмену активы россиян в ₽35,31 млрд, в Минфине отмечали, что спрос на них сопоставим с предложением. Как сообщал организатор процедуры, переговоры велись с несколькими десятками иностранных институциональных инвесторов, в основном это были финансовые институты из трех юрисдикций — США, ЕС и Великобритании, которые потенциально готовы принять участие в выкупе заблокированных иностранных ценных бумаг у россиян.
При этом в брокере заявляли, что введенные санкции США против группы Московской биржи не окажут влияния на обмен.