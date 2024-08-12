Брокеры получили реестры успешных сделок в рамках обмена активами

Иностранные инвесторы в рамках аукциона подавали заявки на выкуп активов до 5 июля. Российские инвесторы могли подавать заявки на участие в процедуре до 8 мая включительно. Принять участие в процедуре бесплатно мог любой российский инвестор, самостоятельно выбрав бумаги для обмена суммарной стоимостью до ₽100 тыс. По оценкам ЦБ, было подано более миллиона таких обращений, из которых «Инвестпалата» сформировала 100 максимально схожих по составу бумаг лотов, средняя стоимость каждого составила ₽353,1 млн. При пересчете на рубли были использованы котировки бумаг и официальный курс ЦБ на 22 марта — ₽91,9499.