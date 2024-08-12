Биржевые цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 447,8 доллара (-1,8%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 14.32 мск их стоимость составляет уже 481,6 доллара (+5,6%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 456,2 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с 1 декабря прошлого года. Показатель на опасениях опасений за транзит российского газа через Украину за неделю вырос на 13,4% — более чем на 50 долларов за тысячу кубометров.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что 6 августа в 5.30 утра подразделения ВСУ численностью до тысячи человек перешли в наступление с целью захвата территории в Суджанском районе Курской области. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено, отметил он. Также во вторник приграничный город Суджа подвергся неоднократным массированным обстрелам со стороны Украины. В среду глава населенного пункта назвал обстановку в городе «очень напряженной».