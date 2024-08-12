Биржевые цены на газ в Европе превысили 480 долларов за тысячу кубометров

Маршрут поставок через газоизмерительную станцию «Суджа» сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. «Газпром» в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров в год, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.