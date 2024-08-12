Банки сократили кредитование в валюте на фоне проблем с юанями

Однако именно с 13 июня Банк России активизировал предоставление валютных свопов в юанях для кредитных организаций: за неполный месяц объемы таких операций банков с ЦБ достигли 123,5 млрд юаней. В июле показатель увеличился до 135,9 млрд юаней, следует из расчетов регулятора. В начале августа в отдельные дни ЦБ увеличивал лимиты по юаневым свопам до 25−30 млрд юаней. Стоимость привлечения и размещения китайской валюты на денежном рынке Мосбиржи тоже росла, а 6 августа ставка RUSFAR CNY подскочила вдвое — до аномальных 20,19% годовых, свидетельствуют данные Мосбиржи. До этого выше 20% она последний раз была 13 июня — в первый торговый день после ввода американских санкций, из-за которых были прекращены торги долларом и евро.