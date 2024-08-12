«Ашинский метзавод» анонсировал дивиденды с доходностью более 80%

Совет директоров российского металлургического предприятия «Ашинский метзавод» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере ₽77 на акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации. По ценам до выхода этой новости дивдоходность превышает 80%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 26 сентября. « Ашинский металлургический завод » более 20 лет не выплачивал дивиденды держателям акций.

Акции компании позитивно отреагировали на решение совета директоров о выплате дивидендов. Котировки «Ашинского метзавода» (AMEZ) в ходе торгов на Мосбирже выросли на 22,2%, достигая отметки ₽113,04 за акцию к 13:07 мск.

Дискретный аукцион — это механизм, с помощью которого биржа собирает с участников торгов заявки на покупку и продажу акций в так называемый стакан. Он применяется вместо обычного режима торгов при изменении цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение пяти минут подряд. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по десять минут.