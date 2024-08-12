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«Ашинский метзавод» анонсировал дивиденды с доходностью более 80%

Инвесторы могут получить ₽77 на акцию. По текущей цене выплата дает дивдоходность 82,1%. Последний день для покупки акций под дивиденды — 26 сентября. «Ашинский метзавод» более 20 лет не выплачивал дивиденды.

Источник: Reuters

Совет директоров российского металлургического предприятия «Ашинский метзавод» рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия в размере ₽77 на акцию. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации. По ценам до выхода этой новости дивдоходность превышает 80%.

Последний день для покупки акций под дивиденды — 26 сентября. «Ашинский металлургический завод» более 20 лет не выплачивал дивиденды держателям акций.

Акции компании позитивно отреагировали на решение совета директоров о выплате дивидендов. Котировки «Ашинского метзавода» (AMEZ) в ходе торгов на Мосбирже выросли на 22,2%, достигая отметки ₽113,04 за акцию к 13:07 мск.

По ценным бумагам «Ашинского метзавода» с 12:27 по 12:57 мск проводился дискретный аукцион.

Дискретный аукцион — это механизм, с помощью которого биржа собирает с участников торгов заявки на покупку и продажу акций в так называемый стакан. Он применяется вместо обычного режима торгов при изменении цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение пяти минут подряд. Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по десять минут.

Группа «Ашинский металлургический завод» производит металлический прокат, ленты из сталей и сплавов, металлические порошки, отливки, магнитопроводы, товары народного потребления и прочие изделия. Продукция «Ашинского металлургического завода» поставляется на предприятия оборонного комплекса, атомной, авиационной и космической промышленности.

Завод АМЗ является градообразующим предприятием города Аша Челябинской области. Предприятие поставляет свою продукцию преимущественно на внутренний рынок.

Новость дополняется.