В Госдуме рассказали, кто может получить выплаты к 1 сентября

«Во-первых, это региональные меры поддержки, в том числе материальная помощь. Это адресная социальная выплата для граждан, которые по не зависящим от них причинам не могут собрать ребенка в школу. Для того чтобы им такой поддержкой воспользоваться, необходимо соблюсти пару условий: родители детей должны быть обязательно трудоустроены. Помимо этого, следует оформить ходатайство из школы, в которой ребенок обучается. Такая выплата оформляется в размере от 2 до 6 минимальных прожиточных минимумов», — сообщила Стенякина.