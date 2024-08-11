В ЦБ предупредили о риске рецессии в экономике

Он напомнил, что прогноз ЦБ предполагает рост ВВП и в 2024, и в 2025 годах, причем следующем году будет более сдержанным — 0,5−1,5%, но не потому, что замедлится расширение производственных возможностей, а лишь потому, что спрос, который «убежал вперед» из-за резкого рывка 2023−2024 годов, «возьмет паузу», то есть стабилизируется на достигнутых высоких уровнях, перестанет все сильнее уходить в отрыв и, наконец, даст время производственным возможностям, мощностям, производительности труда, с ним сравняться.