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Опрос показал, как изменилось финансовое положение американцев при Байдене

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Финансовое положение половины американцев во время нахождения на посту президента США Джо Байдена ухудшилось, следует из опроса, проведенного газетой Financial Times и бизнес-школой Мичиганского университета Michigan Ross.

Источник: © РИА Новости

На вопрос о том, как изменилось финансовое состояние респондентов с того момента, как в 2021 году Байден стал президентом, 50% опрошенных заявили, что оно ухудшилось. Только 19% считают, что при нынешнем главе Белого дома их финансовое положение улучшилось.

Из опроса также следует, что 73% американцев негативно оценивают экономические условия в США. Только четверть (25%) опрошенных дали им положительную оценку.

Опрос проводился онлайн 1—5 августа среди 1001 зарегистрированного избирателя. Погрешность составляет 3,1 процентных пункта.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.