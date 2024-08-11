Опрос показал, как изменилось финансовое положение американцев при Байдене

На вопрос о том, как изменилось финансовое состояние респондентов с того момента, как в 2021 году Байден стал президентом, 50% опрошенных заявили, что оно ухудшилось. Только 19% считают, что при нынешнем главе Белого дома их финансовое положение улучшилось.