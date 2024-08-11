Опрос показал, как изменилось финансовое положение американцев при Байдене

На вопрос о том, как изменилось финансовое состояние респондентов с того момента, как в 2021 году Байден стал президентом, 50% опрошенных заявили, что оно ухудшилось. Только 19% считают, что при нынешнем главе Белого дома их финансовое положение улучшилось.
Из опроса также следует, что 73% американцев негативно оценивают экономические условия в США. Только четверть (25%) опрошенных дали им положительную оценку.
Опрос проводился онлайн
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго позднее в августе.