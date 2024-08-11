На стыке блокчейна и классических финансов: почему ЦФА ждет взрывной рост

Многие участники финансового рынка России сейчас присматриваются к рынку цифровых финансовых активов (ЦФА) и гибридных цифровых прав (ГЦП) — какие у него перспективы, как с точки зрения привлечения финансирования, так и инвестирования. Детальный анализ сути этого рынка ЦФА открывает интересные его грани.
«Упаковка» обязательств
ЦФА представляют собой, по сути, цифровые аналоги долговых расписок. В более широком смысле любые обязательства отлично «упаковываются» в ГЦП. Это могут быть совершенно разные и любые обещания, которые берется исполнить эмитент.
Например, компания «Токеон», один из операторов информационной системы (ОИС), то есть оператор платформы, на которой можно эмитировать и продавать ЦФА и ГЦП, выпустила ГЦП, которые дали возможность их обладателям выбрать одну из двух опций. Либо право на часть торта, который выпекли в честь дня рождения «Токеона», либо получить ₽500 — 100% номинальной стоимости актива (части торта) плюс доход (20 копеек на каждый ГЦП в конце дня).
«Упаковать» в ЦФА и ГЦП можно активы и обязательства как денежного, так и неденежного свойства. При этом такие возможности можно реализовать на регулируемых ЦБ РФ площадках. Сегодня в реестре ОИС у Банка России 11 игроков.
России сейчас удается эффективно «оседлать» тренд на токенизацию, который разворачивается в мире. Кто-то скажет: но ведь, по сути, речь идет о выпуске токенов, которые уже несколько лет можно эмитировать на различных блокчейнах — Ethereum и др. Это так, но давайте присмотримся, в чем преимущество подхода к организации продаж ЦФА на российских платформах.
ЦФА — это цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале, оформленные через блокчейн. Выпускают ЦФА операторы информационных систем, которыми могут быть банки и юридические лица, входящие в специальный реестр Банка России.
Токенизация в мире, или что не так для инвестора
Конечно, выпустить токены на каком-то блокчейне сейчас не составляет большого труда. Проблема заключается в другом: инвесторы должны на слово верить эмитентам таких токенов. Те посредники, которые предлагают помочь с эмиссией токенов на Ethereum, часто не имеют юридического лица, а также подробной информации о себе.
Собственно говоря, и немалое число эмитентов таких токенов создают лишь простенький сайт. Да, на нем можно увидеть White Paper (бизнес-план) проекта, но в лучшем случае он представляет собой рассказ о том, что может быть сделано в ближайшие годы, без предоставления какой-то гарантии, что все обещанное будет реализовано.
Что за юридическое лицо стоит за эмитентом и есть ли оно вообще — часто неизвестно. На сайте может быть представлено несколько фотографий основателей проекта новых токенов, но наличие десятков людей в этом списке не гарантирует, что выпускаемые активы не окажутся пустышкой.
Однако, блокчейн-сфера, на которой выросли современные криптовалюты, привыкла к такой вере на слово — то, что невозможно представить в мире классических финансов.
Вряд ли классический инвестор, например, готов открыть вклад в банке или купить облигации, чтобы при этом не было информации о юридическом лице, а также отсутствовали данные о том, как можно стандартным юридическим образом обращаться с претензиями (форма обратной связи или чат-бот этого не могут заменить). Но подобные проекты с такой обратной связью поверх блокчейна составляют, увы, большую часть глобальной криптовалютной сферы.
Чем хорош российский путь токенизации обязательств и активов
Когда появилась возможность инвестировать в российский аналог мировых токенов (ЦФА и ГЦП), обнаружилась следующая вещь. Есть полная информация об эмитентах. Более того, из около ₽200 млрд, которые сейчас привлекли эмитенты (их число уверенно приближается к цифре 600) на 11 платформах, большая часть средств (около ₽190 млрд) — это выпуск ЦФА со стороны крупного бизнеса, от известных компаний в России и за рубежом — ВТБ, Промсвязьбанка, «Норильского никеля» и др.
По данным рейтингового агентства АКРА, к концу прошлого года в России уже было осуществлено примерно 350 выпусков ЦФА, а объем рынка по находящимся в обращении выпускам на конец 2023 года составлял около ₽60 млрд. В феврале агентство прогнозировало, что через три года рынок цифровых финансовых активов в оптимистичном сценарии может вырасти десятикратно и достичь ₽500 млрд.
Кстати, я недаром говорю «и за рубежом». Любопытно, что в США с большой ревностью отнеслись к российским ОИС, введя 25 марта в отношении, в частности, «Атомайз» и оператора платформы «Мастерчейн» («Системы распределенного реестра») блокирующие санкции. А ведь «Атомайз» — часть «Интерроса», входит в «Интеррос» и «Норильский никель». За «Системами распределенного реестра» — ряд владельцев, включая ВТБ и Промсвязьбанк. И ВТБ, и Промсвязьбанк (ПСБ) находятся под санкциями, но в Минфине США ввели санкции еще и в отношении ОИС «Мастерчейна».
По сути, Минфин США применяет санкции в отношении цифровых платформ, аналогов которым в мире нет. В чем их уникальность? Это не только донастройка блокчейн-сферы до того уровня комплаенса и финансовой прозрачности, которые есть в классических финансах.
Но дело и в том, что в России получилась очень интересная вещь. Платформы, в принципе, открыты для любых эмитентов, и некоторые говорят о повышенных рисках. Однако, как было выше сказано, большая часть эмиссий ЦФА, которые стали осуществляться с 2022 года, реализована компаниями с сильными брендами и репутацией. Более того, и представители малого и среднего предпринимательства также не подвели: там, где они полностью прошли путь для выпуска ЦФА, не видно на горизонте каких-то массовых неисполнений обещаний, данных под эти ЦФА.
По сути, в России удалось то, что не получилось сделать почти нигде: адаптировать децентрализованные финансы под те стандарты, к которым привыкли инвесторы за много лет до того, как появилось на свет словосочетание «технология распределенного реестра» (наиболее известная в виде блокчейна).
Ведь мы имеем и децентрализованный реестр хранения информации о выпуске и движении ЦФА, и смарт-контракты, но при этом эмитенты полностью прозрачны. То, что в России эта сфера регулируется, также является плюсом.
Децентрализация и риски
Можно долго спорить, у кого блокчейн более децентрализован, но если говорить о том же Ethereum, то он не является максимально децентрализованным, особенно когда перешел на работу с принципа Proof-of-Work на Proof-of-Stake.
Отдельная история — блокчейн биткоина, однако только недавно в нем появилось обновление, которое позволяет выпускать невзаимозаменяемые токены (NFT). Однако у блокчейна биткоина, как и у других глобальных, есть одни и те же общие проблемы, которые до сих пор препятствуют приходу в криптовалютную сферу массового классического инвестора.
Взять те же смарт-контракты, которые лежат в основе работы российских ИС и блокчейнов в мире. Здесь можно увидеть разницу. С технической точки зрения любой смарт-контракт, созданный разработчиком, должен проходить аудит. И при этом нет абсолютной гарантии, что даже при успешном аудите что-то пойдет не так в работе такого смарт-контракта. В случае блокчейнов в криптосфере, если смарт-контракт будет взломан, то к кому можно предъявлять претензии?
В ситуации же с российскими ИС мало того, что их владельцами — крупными компаниями — обеспечивается высокий уровень безопасности, но и есть понимание, что если что-то пойдет не так «в цифре», данные никуда не пропадут, а вкладывающие в ЦФА и ГЦП понимают, к кому и как обращаться с претензиями.
Опять-таки, по сути, мы имеем дело с развитием регулируемого цифрового сегмента российского финансового рынка, где можно занимать и инвестировать средства, при этом задействованы технологии блокчейна и смарт-контракты.
Это совершенно иная ситуация, чем когда есть просто некий блокчейн в мире. Он — децентрализованная система, и поэтому «за него никто не отвечает», равно также по факту эмитенты токенов в основном клянутся в выполнении White Paper и в исполнении обязательств, но если все это протекает в нерегулируемой среде (как это происходит почти везде в мире), то инвестор, купивший токен, должен просто надеяться, что «все будет, как надо».
Взрывной рост рынка ЦФА
О том, что ЦФА — надежные цифровые финансовые инструменты, свидетельствует и проходящая в настоящее время проработка со стороны Банка России и ОИС вопроса о том, чтобы разрешить страховым компаниям в стране учитывать приобретения ЦФА в составе их капитала. Если это произойдет, то на рынок ЦФА в качестве инвесторов массово выйдет страховой сектор, что прибавит первому, конечно, ликвидности.
В настоящее время мы находимся на пороге взрывного роста рынка ЦФА и ГЦП в России. Рынок уже сейчас растет быстро. В июне была привлечена пятая часть всех средств за все время существования ЦФА в России.
При этом доходности будут сокращаться. Сейчас они выглядят очень высокими — двузначными. Например, в начале июля Магнитогорский металлургический комбинат представил для физических лиц-инвесторов и институциональных игроков ЦФА на сумму ₽500 млн по годовой ставке 18,85%. В том же месяце ПСБ разместил ЦФА для юрлиц на ₽1,5 млрд при годовой ставке дохода в 17,6%. А девелопер «Эталон» выпустил в июле ЦФА на ₽1 млрд для розничных инвесторов с фиксированной ставкой доходности 19,5% в год.
Такие высокие процентные доходы связаны с начальной фазой развития этого сегмента рынка, хотя уже в сравнении с ключевой ставкой ЦБ РФ (18%) они выглядят весьма привлекательными. С массовым же приходом страховщиков в качестве инвесторов, а также других игроков классического мира финансов на нем будет больше ликвидности, а значит, можно будет дешевле привлекать финансирование через ЦФА.
Конечно, рынок цифровых активов будет создавать конкуренцию банковскому кредиту, облигациям, а также привлечению капитала через размещение акций. По срокам: стандартные ЦФА можно запустить за несколько дней, а путь к выпуску облигаций и акций занимает, бывает, месяцы. По деньгам: базовая комиссия ОИС за выпуск ЦФА — 0,5%. При выпуске же облигаций издержки на эмиссию составляют в среднем 1−3% (нередко и больше), а по акциям затраты еще выше. По сути, для бизнеса выпуск ЦФА может стать своего рода цифровым краудфандингом.
По своему фундаментальному функционалу цифровые платформы уже обязательно сыграют большую роль в обеспечении доступного и комфортного финансирования бизнеса, что звучит по-особенному актуально в условиях высокой ключевой ставки ЦБ РФ. И учитывая, что жесткая денежно-кредитная политика в России — это как минимум до конца года.
Что дальше?
Есть и дополнительный функционал ЦФА. Их теперь можно использовать в расчетах во внешней торговле России. 11 марта президентом России Владимиром Путиным были подписаны соответствующие поправки в законодательство.
Звучат идеи и о сопряжении ЦФА с миром криптовалют. Например, идея о выпуске ЦФА на фонд, состоящий из криптовалют — это позволило бы задействовать криптовалюты во внешней торговле, но в контролируемом режиме. Некоторые предлагают использовать ОИС для организации регулируемых торгов криптовалютами. Это все дискутируемо, однако главный потенциал ЦФА — способствовать развитию российской экономики через организацию канала удобного и недорогого финансирования предпринимателей.
Дополнительным толчком к развитию ЦФА может стать уравнивание этой сферы в плане налогообложения с сектором рынка ценных бумаг. Дискуссия об этом в настоящее время продолжается.
Вторичный рынок ЦФА также будет развиваться. Если не станет расти число платформ, то вырастут комиссии за сделки — сейчас на некоторых площадках они вообще нулевые. Для развития этого рынка нужно будет появление кросс-платформенных технологических решений, а также развитие страхования рисков при инвестировании в ЦФА.
Наконец, развитие рынка деривативов (фьючерсов и опционов) на ЦФА могло быть открыть эффективные механизмы хеджирования рисков, которые также привлекли бы в этот сектор больше профессиональных инвесторов.