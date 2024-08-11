На стыке блокчейна и классических финансов: почему ЦФА ждет взрывной рост

Но дело и в том, что в России получилась очень интересная вещь. Платформы, в принципе, открыты для любых эмитентов, и некоторые говорят о повышенных рисках. Однако, как было выше сказано, большая часть эмиссий ЦФА, которые стали осуществляться с 2022 года, реализована компаниями с сильными брендами и репутацией. Более того, и представители малого и среднего предпринимательства также не подвели: там, где они полностью прошли путь для выпуска ЦФА, не видно на горизонте каких-то массовых неисполнений обещаний, данных под эти ЦФА.