Минфин Украины связал рост дефицита бюджета с задержками помощи Запада

Послы ЕС согласовали использование доходов от активов России на военные нужды Украины в мае. Спустя месяц страны G7 достигли соглашения о выделении кредита в размере $50 млрд с погашением за счет этих средств. Однако переговоры по поводу деталей этого процесса идут до сих пор. США просят ЕС предоставить гарантии обеспечения кредита в виде продления санкций против России на неопределенный срок. Сейчас ограничения требуют единогласного одобрения европейских лидеров каждые шесть месяцев. В Вашингтоне опасаются, что в какой-то момент это решение может быть заблокировано, и тогда США останутся ответственными за погашение кредита.