Метод ФИФО: что это и как FIFO применяется инвесторами

FIFO — от английского First In, First Out. Если перевести дословно, получится «первый зашел — первый и вышел». На языке инвестиций это значит, что первым будет продано то, что первым и купили. Проще говоря: суть метода в том, чтобы при учете списывать активы в порядке их покупки. Это помогает рассчитывать налоговую базу.