Метод ФИФО: что это и как FIFO применяется инвесторами

Кроме того, если проводить операции на счетах разных брокеров, метод FIFO не сработает. У брокера есть данные только по счетам, которые открыты у него. В таком случае, если у инвестора есть активные счета у разных брокеров, то ФНС сама рассчитает НДФЛ по всем его доходам на основе 2-НДФЛ, полученных от брокеров.