Метод ФИФО: что это и как FIFO применяется инвесторами

Что такое метод FIFO
FIFO — это метод бухгалтерского учета, который предполагает, что активы продаются в том же порядке, в каком они были куплены.
FIFO — от английского First In, First Out. Если перевести дословно, получится «первый зашел — первый и вышел». На языке инвестиций это значит, что первым будет продано то, что первым и купили. Проще говоря: суть метода в том, чтобы при учете списывать активы в порядке их покупки. Это помогает рассчитывать налоговую базу.
Когда нужно применять метод FIFO самостоятельно:
- Если продали валюту или драгоценные металлы
- Если торговали ценными бумагами через иностранного брокера.
А когда брокер все сделает за вас:
Во всех остальных случаях брокер рассчитает и спишет налог сам. Сделает он это в конце налогового периода или когда решите закрыть счет или вывести деньги.
Вот как это работает на примере:
Инвестор купил десять акций по ₽100 за штуку. А после — еще пять бумаг, но уже по ₽120.
Когда цена стала ₽115, инвестор решил продать пять акций. В этом случае первыми спишут те бумаги, которые и купили раньше остальных — по ₽100 за штуку.
На этом инвестор смог заработать — купил по ₽100, а продал по ₽115. Разница — ₽15 на бумагу или ₽75 — в сумме. Это и есть налоговая база. Она и попадет в налоговую декларацию как доход.
Предположим, после продажи цена упала до ₽95. В этот момент наш инвестор может решить продать оставшиеся пять акций и сразу купить их обратно. Для налоговой он понесет убыток — ₽5 на бумагу или ₽25 — всего. Но на деле его портфель не изменится, а налоговая база станет меньше.
Как работает метод FIFO, если активы на разных счетах
Метод FIFO работает для операций по нескольким счетам, если они открыты у одного брокера. Исключение — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Налоговые расчеты по этому типу счета проводят отдельно. В остальных случаях брокер учитывает результаты по операциям с нескольких счетов консолидировано.
Кроме того, если проводить операции на счетах разных брокеров, метод FIFO не сработает. У брокера есть данные только по счетам, которые открыты у него. В таком случае, если у инвестора есть активные счета у разных брокеров, то ФНС сама рассчитает НДФЛ по всем его доходам на основе 2-НДФЛ, полученных от брокеров.
Как применяется метод FIFO при оптимизации налогов
На размер налога не влияет рыночная стоимость акций или средняя стоимость активов, которую вы видите в приложении для инвестиций. В налоговой смотрят только на фактическую стоимость покупки, продажи бумаг и результат операции — прибыль или убыток. Его брокер отразит в справке 2-НДФЛ.
Разберемся на примере:
Если продать бумаги в конце года с убытком, налоговая база уменьшится. Тогда брокер учтет отрицательный финансовый результат сам.
Например, в начале года инвестор купил десять акций по ₽450 за штуку на общую сумму ₽4500. Летом он продал восемь из них по ₽600 за ₽4800. А к осени акции скорректировались, и инвестор докупил десять акций по ₽400 на ₽4000.
Итого за год наш инвестор заработал: купил десять акций по ₽450, продал восемь из них по ₽600 и получил — прибыль ₽1200 = 600*8 — 450*8. Это и будет налоговой базой, с которой придется заплатить 13% — ₽156.
В конце года цена акций упала до ₽300. Инвестор ждал, что котировки вырастут, но это не случилось. Тогда он решил продать свои оставшиеся 12 акций и зафиксировать убыток.
По методу FIFO сначала списали две бумаги, купленные в самом начале за ₽450, с убытком по ₽150 на каждую, а после — 10 акций, купленные осенью за ₽400, с убытком по ₽100. Результат — минус ₽1300.
Не переживайте за нашего инвестора. То, что он зафиксировал убыток по этим акциям, позволило ему снизить налоговую базу и заплатить меньше налогов, ведь по другим бумагам ему удалось заработать. Это лишний раз показывает, как важно диверсифицировать портфель, а оптимизировать налоги — это искусство.
Что важно учитывать при оптимизации налогов методом FIFO
Дата расчетов с бумагами может быть разной. С некоторыми бумагами расчеты идут в режиме Т+1, а по другим — Т+2. Это значит, что расчеты по сделке проходят в течение одного или двух торговых дней. В эту дату исполняется продажа и брокер фиксирует результат по методу FIFO. А затем отражает их в налоговой базе.
Срок владения акциями обнуляется. Если инвестор продает и заново покупает акции, чтобы уменьшить налоговую базу, отсчет владения бумагой начинается заново. Этот факт важно учесть, если планировали держать бумаги больше трех лет и не платить НДФЛ после продажи, воспользовавшись правом на долгосрочного владения (ЛДВ).