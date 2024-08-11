Качество сектора МСП улучшают господдержка и особенности учета

В деловых объединениях признают, что рост числа средних компаний — результат системной работы властей, однако называют и другие факторы, влияющие на статистику. «Важно отметить, что пороги для малых и средних компаний давно не менялись: к среднему бизнесу, как и семь лет назад, относятся организации с оборотом от 800 млн до 2 млрд руб. Но инфляция растет — мы давно говорим о том, что пороги в связи с этим тоже нужно индексировать», — говорит Александр Калинин. Согласен с этим и Антон Данилов-Данильян: «То, что некоторые из малых компаний все-таки попадают в категорию средних, — скорее, естественный процесс, вызванный ростом инфляции, а не мерами господдержки».