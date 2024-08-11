Эксперты рассказали о дефиците строителей в России

По данным платформы, самый сильный прирост числа вакансий в январе-июле наблюдался по таким специальностям, как разнорабочий (+61%), монтажник (+53%), сварщик (+36%), электромонтажник (+35%), маляр и штукатур (+34%), инженер по эксплуатации (+31%). Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов указывает, что в июле 2024 года к июлю 2023-го спрос на бетонщиков вырос более чем в три раза, на каменщиков, арматурщиков и штукатуров — в два раза.