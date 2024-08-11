Эксперты назвали самые высокооплачиваемые рабочие профессии

Она добавила, что в среднем зарплатные предложения для разнорабочих составляют 78 тыс. руб., для электромонтеров — 76,8 тыс. руб., электриков — 71,1 тыс. руб. Более низкий уровень оплаты труда у грузчиков — в среднем 52 тыс. руб., и у газовщиков — 48,7 тыс. руб.