Юристы оценили вероятность получить страховые выплаты в Курской области

В соответствии с существующей судебной практикой, получение страхового возмещения по военным рискам все же возможно, но только по старым договорам, заключенным до начала военной операции, где не были включены однозначные и очень подробные оговорки об исключении всех видов воздействий, сопряженных с военными и террористическими рисками, объясняет Курлат. «Возможным выглядит только получение страховой выплаты по договорам страхования жизни и от несчастных случаев, если в них не были включены подобные оговорки об освобождении страховщика от обязательств перед страхователем при военных действиях», — поясняет юрист.