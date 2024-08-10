В Турции открыли аэропорт стоимостью в 244,5 млн евро

«Международный аэропорт Чукурова считается одной из самых важных инвестиций в авиацию в Турции. Построен по модели “строительство-эксплуатация-передача”, стоимость проекта оценивается в 244,5 миллиона евро. Арендная плата за аэропорт за 25 лет составит 297 миллионов 100 тысяч евро. Воздушная гавань занимает 800 гектаров. Площадь терминала составляет 110 тысяч квадратных метров», -пишет издание.
В аэропорту смогут приземляться и взлетать самые широкофюзеляжные пассажирские самолёты.
Ожидается, что объем грузовых перевозок международного аэропорта Чукурова, который станет вторым по величине грузовым хабом Турции и воротами на Ближний Восток, в будущем будет удвоен.