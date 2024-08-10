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В Турции открыли аэропорт стоимостью в 244,5 млн евро

АНКАРА, 10 авг — РИА Новости. Международный аэропорт стоимостью 244,5 миллиона евро открыли в субботу на юго-востоке Турции, воздушная гавань занимает 800 гектаров, пишет государственное агентство Anadolu.

Источник: РИА "Новости"

«Международный аэропорт Чукурова считается одной из самых важных инвестиций в авиацию в Турции. Построен по модели “строительство-эксплуатация-передача”, стоимость проекта оценивается в 244,5 миллиона евро. Арендная плата за аэропорт за 25 лет составит 297 миллионов 100 тысяч евро. Воздушная гавань занимает 800 гектаров. Площадь терминала составляет 110 тысяч квадратных метров», -пишет издание.

В аэропорту смогут приземляться и взлетать самые широкофюзеляжные пассажирские самолёты.

Ожидается, что объем грузовых перевозок международного аэропорта Чукурова, который станет вторым по величине грузовым хабом Турции и воротами на Ближний Восток, в будущем будет удвоен.