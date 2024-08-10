The Economist увидел в замедлении экономики США риск для победы Харрис

5 августа произошел крупнейший за последнее время обвал мировых фондовых рынков. Причиной стало повышение оценки вероятности рецессии в США в ближайший год с 15 до 25%. Эту оценку экономисты банка Goldman Sachs дали после отчета Минтруда США, который показал, что уровень безработицы в стране в июле неожиданно поднялся до 4,3% (с 4,1% в июне), а прирост количества рабочих мест замедлился до 114 тыс. — намного ниже ожиданий аналитиков.