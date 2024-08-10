Эксперт рассказала об особенностях инвестиций в загородную недвижимость

По ее словам, существуют, как минимум, две популярные концепции инвестирования. Первая предполагает стабильный ежемесячный доход, вторая — получение прибыли после реализации проекта.
«В первом случае проект представляет собой группу разрозненных земельных участков с готовыми или строящимися домами. Это могут быть коттеджи для отдыха на природе либо парк-отель, разделенный на юниты, принадлежащие разным собственникам — индивидуальным или коллективным. Сдачей объектов в аренду занимается управляющая компания, а инвестор регулярно получает доход», — уточнила эксперт.
По ее словам, такая модель стала особенно востребованной на фоне дешевой льготной ипотеки, которая давала возможность полностью гасить ипотечные платежи за счет дохода от арендного бизнеса и даже получать прибыль.
«Вторая концепция предполагает наличие единого земельного участка, который инвесторы покупают в складчину. После того как площадка освоена — на ней построен тот же парк-отель или коттеджный поселок — инвесторы либо разделяют его на доли и перепродают, либо продают целиком как готовый бизнес. Таким образом, каждый из инвесторов выходит из проекта с прибылью», — объяснила Глухова.
При этом основные критерии, которые определяют доходность загородной недвижимости — инфраструктура, транспортная доступность, наличие точек притяжения. По мнению эксперта, если объект позиционируется как база отдыха, то там должны быть качественные дополнительные услуги — СПА, банный комплекс, оборудованная территория для отдыха у воды, рестораны
«Важно, чтобы до объекта было удобно добираться — отдых внутри страны привлекает именно своей доступностью. Отлично, если рядом есть какие-то уникальные природные объекты или сам парк-отель придумывает для своих гостей интересные мероприятия. Всё это генерирует денежный поток», — сказала Глухова.
Участки с хорошим инвестиционным потенциалом можно найти во всех российских регионах, не только в Подмосковье и Ленинградской области. Например, растет популярность Алтая, активно развивается туристическая зона вдоль побережья Байкала, добавила эксперт.
«В первом случае нужно особенно тщательно проверить юридическое происхождение земли, убедиться, не претендуют ли на участок другие собственники. Если же инвестор присоединяется к команде, то главным фактором, определяющим выбор компании, становится наличие уже работающих проектов, приносящих прибыль. Благо всю эту информацию можно легко найти в открытом доступе», — заключила Глухова.
Ранее, 7 июня, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал «Известиям» об инвестициях в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости. Он отметил, что это инструмент коллективного инвестирования, который выгоден и инвестору, и застройщику. Создает ЗПИФ недвижимости и оперативно распоряжается его активами управляющая компания. Она приобретает на средства фонда саму недвижимость или права на нее для дальнейшего получения дохода от арендных платежей или прибыли от непосредственной продажи объекта.