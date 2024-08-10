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Эксперт рассказала об особенностях инвестиций в загородную недвижимость

Потенциальным инвесторам, выбирающим загородную недвижимость, следует внимательно относиться как к выбору партнеров, так и к оценке самого объекта инвестирования, считает эксперт в области недвижимости и финансов, руководитель «Первой гильдии ростовщиков» Эльвира Глухова. В субботу, 10 августа, она рассказала «Известиям» об особенностях инвестирования.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, существуют, как минимум, две популярные концепции инвестирования. Первая предполагает стабильный ежемесячный доход, вторая — получение прибыли после реализации проекта.

«В первом случае проект представляет собой группу разрозненных земельных участков с готовыми или строящимися домами. Это могут быть коттеджи для отдыха на природе либо парк-отель, разделенный на юниты, принадлежащие разным собственникам — индивидуальным или коллективным. Сдачей объектов в аренду занимается управляющая компания, а инвестор регулярно получает доход», — уточнила эксперт.

По ее словам, такая модель стала особенно востребованной на фоне дешевой льготной ипотеки, которая давала возможность полностью гасить ипотечные платежи за счет дохода от арендного бизнеса и даже получать прибыль.

«Вторая концепция предполагает наличие единого земельного участка, который инвесторы покупают в складчину. После того как площадка освоена — на ней построен тот же парк-отель или коттеджный поселок — инвесторы либо разделяют его на доли и перепродают, либо продают целиком как готовый бизнес. Таким образом, каждый из инвесторов выходит из проекта с прибылью», — объяснила Глухова.

При этом основные критерии, которые определяют доходность загородной недвижимости — инфраструктура, транспортная доступность, наличие точек притяжения. По мнению эксперта, если объект позиционируется как база отдыха, то там должны быть качественные дополнительные услуги — СПА, банный комплекс, оборудованная территория для отдыха у воды, рестораны и т. д.

«Важно, чтобы до объекта было удобно добираться — отдых внутри страны привлекает именно своей доступностью. Отлично, если рядом есть какие-то уникальные природные объекты или сам парк-отель придумывает для своих гостей интересные мероприятия. Всё это генерирует денежный поток», — сказала Глухова.

Участки с хорошим инвестиционным потенциалом можно найти во всех российских регионах, не только в Подмосковье и Ленинградской области. Например, растет популярность Алтая, активно развивается туристическая зона вдоль побережья Байкала, добавила эксперт.

Говоря о том, как не столкнуться с мошенниками, она уточнила, что выбирать проект нужно исходя из приемлемого для инвестора уровня риска. Есть два варианта: либо инвестор сам максимально глубоко погружается в тему, подсчитывая экономику проекта и привлекая юристов, либо примыкает к сообществу, обладающему экспертизой в этом сегменте.

«В первом случае нужно особенно тщательно проверить юридическое происхождение земли, убедиться, не претендуют ли на участок другие собственники. Если же инвестор присоединяется к команде, то главным фактором, определяющим выбор компании, становится наличие уже работающих проектов, приносящих прибыль. Благо всю эту информацию можно легко найти в открытом доступе», — заключила Глухова.

Ранее, 7 июня, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал «Известиям» об инвестициях в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости. Он отметил, что это инструмент коллективного инвестирования, который выгоден и инвестору, и застройщику. Создает ЗПИФ недвижимости и оперативно распоряжается его активами управляющая компания. Она приобретает на средства фонда саму недвижимость или права на нее для дальнейшего получения дохода от арендных платежей или прибыли от непосредственной продажи объекта.