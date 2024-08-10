Эксперт рассказала об особенностях инвестиций в загородную недвижимость

Ранее, 7 июня, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал «Известиям» об инвестициях в закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) недвижимости. Он отметил, что это инструмент коллективного инвестирования, который выгоден и инвестору, и застройщику. Создает ЗПИФ недвижимости и оперативно распоряжается его активами управляющая компания. Она приобретает на средства фонда саму недвижимость или права на нее для дальнейшего получения дохода от арендных платежей или прибыли от непосредственной продажи объекта.