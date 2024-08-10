«Дно близко». Сколько падать российскому рынку и что делать инвестору

Наиболее позитивный взгляд у начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева. «Я бы не назвал падение на 12% сильным [с максимума июля — “РБК Инвестиции”]», — говорит он. По его словам, рынок поддался паническим распродажам, которые были по всему миру. При этом, полагает он, у российского рынка своя история, и он не связан напрямую с событиями, которые имеют место в США или Азии.