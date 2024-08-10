«Дно близко». Сколько падать российскому рынку и что делать инвестору

Что случилось: индекс Мосбиржи потерял 11,7% с максимума июля
Российский рынок акций в красной зоне. С максимума года, достигнутого 20 мая на отметке 3521,72 пункта, индекс Мосбиржи потерял 19,12%, с июльского пика бенчмарк опустился на 11,7%, а с начала недели и до уровня закрытия основной сессии 9 августа потери составили 1,75%. РТС за неделю снизился на 2,72%.
Падение наблюдалось и на мировых рынках. Ключевой индикатор Токийской фондовой биржи Nikkei 225 по итогам торгов 5 августа рухнул на 12,4%, до отметки 31 458,42 пункта, что стало рекордным падением со времен «черного понедельника» 20 октября 1987 года. Правда, в течение недели бенчмарк восстанавливался и по итогам торгов 9 августа закрылся ростом на 0,56% на отметке 35 025 пунктов.
Почему падает российский рынок
Есть несколько причин, которые в совокупности привели к снижению российского фондового рынка.
По словам аналитика «Альфа-Инвестиций» Игоря Галактионова, падение по большей части обусловлено ростом процентных ставок, и как следствие, ужесточением конкуренции за капитал с инструментами фиксированной доходности. 26 июля Банк России впервые за семь месяцев повысил ключевую ставк— с 16% до 18% годовых. Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова отмечает, что рынок начал готовится к повышению еще в мае — именно тогда индекс Мосбиржи, достигнув пика года, начал снижаться.
В дополнение к этому, говорит Кожухова, в конце мая правительство России в рамках директивы вынудило «Газпром» отказаться от выплаты дивидендов за 2023 год после получения компанией рекордного убытка. Это решение привело к падению акций «Газпрома» более чем на 17% с 17 мая, что негативно повлияло на рынок, учитывая большой вес бумаг компании в индексе Мосбиржи — 11,57%.
Среди негативных факторов для российского рынка Елена Кожухова также назвала дивидендные гэпы, сохранение жесткой позиции ЦБ и перспективу увеличения налогов, которые в следующем году предвещают российскому рынку непростое второе полугодие.
Дополнительным негативом стали распродажи на мировом рынке и переоценка прогнозов по мировой экономике, что оказывает давление на сырьевые цены, говорит Игорь Галактионов. Уровень безработицы в США оказался выше, чем ожидалось, кроме того, аналитики прогнозируют падение потребления нефти в Китае. Все это привело к тому, что цена на сорт Brent впервые за семь месяцев обвалилась ниже $76 за баррель.
В пятницу, 2 августа, Министерство труда США сообщило, что в июле уровень безработицы вырос до 4,3% против 4,1% месяцем ранее на фоне существенного замедления темпов найма. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США за этот период выросло всего на 114 тыс. против 179 тыс. месяцем ранее и прогнозов в 176 тыс. Это стало одним из самых слабых показателей с начала пандемии.
В дополнение к этим причинам, обращает внимание ведущий инвестиционный консультант сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Алексей Белоусов, произошло укрепление рубля к зарубежным валютам из-за трудностей с оплатой импортных товаров, что также негативно для рынка акций.
Наконец, по словам Белоусова, на фондовый рынок в последние дни повлиял локальный фактор — чрезвычайная ситуация в Курской области. Речь идет об атаке ВСУ на Курскую область.
Где дно рынка
У аналитиков разные мнения о дальнейших перспективах рынка. По мнению Елены Кожуховой, продажи могут продолжаться с потенциальным пробоем индексом Мосбиржи ближайших психологически важных значений 2800 и 2700 пунктов. «Кроме того, во втором полугодии текущего года доходность безрисковых инструментов, таких как гособлигации и депозиты, которая после повышения ключевой процентной ставки ЦБ стремится к 20%, будет ограничивать интерес к фондовому рынку, побуждая инвесторов вкладываться лишь в наиболее перспективные истории», — полагает она.
«Дно по российскому рынку может быть близко», — считает Игорь Галактионов. По его словам, если риски повышения ключевой ставки будут ослабевать, а сырьевые цены — оставаться стабильными, то есть все шансы увидеть восстановление рынка до конца третьего квартала.
Алексей Белоусов из сервиса «Газпромбанк Инвестиции» обращает внимание, что фактически рынок пока нельзя назвать медвежьим, так как нет падения ниже 20% (с максимума мая). «Поэтому, на наш взгляд, происходящее — затянувшаяся коррекция», — говорит он. При этом аналитик не ждет быстрого восстановления в краткосрочной перспективе.
Инвестиционный консультант ФГ «Финам» Дмитрий Савченко называет ситуацию на рынке «абсолютно нормальной просадкой для фондового рынка», особенно, добавляет он, в ситуации, когда ее давно не было. При этом, отмечает он, сейчас нельзя однозначно утверждать, что достигнуто дно.
Наиболее позитивный взгляд у начальника аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олега Абелева. «Я бы не назвал падение на 12% сильным [с максимума июля — “РБК Инвестиции”]», — говорит он. По его словам, рынок поддался паническим распродажам, которые были по всему миру. При этом, полагает он, у российского рынка своя история, и он не связан напрямую с событиями, которые имеют место в США или Азии.
«Предполагаю, что с учетом реинвестирования дивидендов, а также того, что долговой рынок по индексу RGBI закладывает отсутствие дальнейшего повышения ставки, рынок акций должен только прибавлять», — говорит Абелев. Также, добавляет эксперт, позитивно на рынке скажутся ожидаемые первичные размещения.
Что делать инвестору
Как защитить портфель
По словам Алексея Белоусова, наиболее эффективной защитой для собственного капитала является широкая диверсификация не только по инструментам, но и по их видам. «Так, портфель, состоящий в большей степени из краткосрочных облигаций, флоатеров и инструментов денежного рынка, выглядит довольно защищенным. Но не нужно забывать и про акции, потенциальные доходности которых сегодня начинают выглядеть интересно», — говорит он.
Белоусов отмечает, что доходности по среднесрочным долговым ценным бумагам инвестиционного качества приближаются к 20%, а долгосрочные облигации при развороте ставки могут показать среднегодовую доходность более 30%, что создает возможности для инвестора.
По мнению Олега Абелева, оптимальная защита вложений от просадки — приобретение долговых долгосрочных облигаций с фиксированным купоном, а также открытие кратко- и среднесрочных вкладов.
Дмитрий Савченко обращает внимание, что в период коррекции необходимо отказаться от инвестиций с плечом. По его мнению, для снижения риска помимо акций в портфеле необходимо держать, например, рублевые и валютные облигации, которые сейчас дают рекордную доходность.
Стоит ли покупать акции
В этом вопросе мнения опрошенных «РБК Инвестициями» аналитиков снова разделились. По мнению Елены Кожуховой, в целом присматриваться к покупкам на российском фондовом рынке имеет смысл с началом признаков замедления инфляции в стране и появления предпосылок к смягчению тона ЦБ. Олег Абелев соглашается, что пока не стоит покупать акции, так как общий фон еще волатилен.
«Для уверенного входа в рынок нужна либо еще большая просадка — при которой мультипликаторы и дивдоходность станут привлекательными, или же снижение инфляции и разворот по ставке ЦБ, или иной позитив. Желательно также дождаться разворота и по техническому анализу», — полагает инвестиционный консультант ФГ «Финам» Дмитрий Савченко.
В свою очередь Алексей Белоусов отмечает, что на текущем уровне есть интересные потенциальные доходности в акциях многих компаний, что может создавать возможности для постепенного входа в рынок, не используя пока все накопленные резервы. «Если форвардная доходность акций вас устраивает, то, на наш взгляд, можно постепенно формировать стратегическую позицию в долевых ценных бумагах», — говорит он.
Игорь Галактионов также считает, что на падении имеет смысл обратить внимание на компании с сильными фундаментальными перспективами. «Без долга, желательно с финансовой подушкой», — поясняет он. Среди таких аналитик выделяет акции «Интер РАО», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Яндекса», Сбербанка.
Как только ситуация стабилизируется, российским инвесторам можно присмотреться к дивидендным историям, считает Елена Кожухова. Так, выплаты как минимум со средней доходностью по рынку уже за первое полугодие могут предложить банк «Санкт-Петербург», ТМК, «Татнефть» и АЛРОСа. Также, по ее прогнозу, во второй половине года стремиться к восстановлению после отсечки будет Сбербанк на фоне ожиданий рекордных финансовых результатов за год.