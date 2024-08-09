В КНР проверят операции с облигациями в попытке сдержать их «бешеную» скупку

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC) дала указание местным брокерским компаниям проверить торговые сделки с облигациями, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По словам собеседников издания, это связано с желанием властей сдержать «бешеную» скупку госбондов. Названия брокерских организаций не уточняются. Финансовый регулятор пока не ответил на комментарии Reuters.
Неустойчивое экономическое положение, споткнувшееся о затяжной кризис на рынке недвижимости, заставило инвесторов уходить с волатильного рынка акций. В то же время банки продолжали снижать ставки по депозитам. Все это привело к тому, что средства инвесторов (начиная с крупных банков и страховщиков и заканчивая паевыми инвестфондами — ПИФ — и сельскими финучреждениями) хлынули на облигационный рынок, вызвав рост цен и падение доходностей в госбондах.
Народный банк Китая (НБК) неоднократно предупреждал об опасности массовой скупки облигаций: с апреля он выпустил уже более 10 таких предупреждений о риске того, что пузырь облигаций может лопнуть, дестабилизировав финансовый рынок и подорвав неравномерное восстановление местной экономики, что может стать причиной кризиса, подобного тому, который произошел в США с Silicon Valley Bank.
В попытке охладить облигационный рынок CSRC уже попросил крупнейшие ПИФ ограничить дюрацию своих новых фондов двумя годами, рассказали источники Reuters. По их словам, НБК также обратился к некоторым финорганизациям с просьбой, чтобы они на ежедневной основе отчитывались об изменениях в их позициях по госбондам.
На этой неделе крупные госбанки продали большой объем суверенных облигаций с тем, чтобы повысить доходности госдолга, пишет Reuters со ссылкой на данные торгов и участников рынка. Регуляторы работают «на полную мощность», чтобы обуздать облигационный рынок, отметил один из собеседников издания.
По словам источников агентства, комплаенс-проверки были связаны с четырьмя сельскими коммерческими банками, относительно которых идет расследование по подозрению в манипулировании рынком бондов. Национальная ассоциация институциональных инвесторов финансового рынка даже назвала имена этих банков: Changshu Rural Commercial Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank и Jiangnan Rural Commercial Bank. Все четыре находятся в провинции Цзянсу.