В КНР проверят операции с облигациями в попытке сдержать их «бешеную» скупку

Неустойчивое экономическое положение, споткнувшееся о затяжной кризис на рынке недвижимости, заставило инвесторов уходить с волатильного рынка акций. В то же время банки продолжали снижать ставки по депозитам. Все это привело к тому, что средства инвесторов (начиная с крупных банков и страховщиков и заканчивая паевыми инвестфондами — ПИФ — и сельскими финучреждениями) хлынули на облигационный рынок, вызвав рост цен и падение доходностей в госбондах.