В «Газпроме» задались вопросом, кому выгодны события в Курской области

«Газпром» подает газ для транзита в Европу по территории Украины через газоизмерительную станцию «Суджа». Этот маршрут сейчас единственный на Запад. «Газпром» в прошлом году поставил по нему около 14,9 миллиарда кубометров, что, по данным Евростата, примерно 4,5% от потребления в ЕС. С начала года прокачка держалась выше 40 миллионов кубометров в день, но 7 августа опустилась до 39,4 миллиона кубометров, а 8 августа — до 37,3 миллиона кубометров.