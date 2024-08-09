Россиянам раскрыли, как принцип «лесенки» увеличит сбережения

Затем стоит распределить сумму накоплений на несколько «конвертов» по срокам, когда они понадобятся (или не понадобятся) в дополнение к той части дохода, которая закрывает ежемесячные платежи. А после, исходя из сроков «конвертов», подобрать депозиты.