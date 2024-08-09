Россиянам раскрыли, как принцип «лесенки» увеличит сбережения

По его словам, прежде всего, надо понять, когда появятся нерегулярные расходы в дополнение к ежемесячным.
Затем стоит распределить сумму накоплений на несколько «конвертов» по срокам, когда они понадобятся (или не понадобятся) в дополнение к той части дохода, которая закрывает ежемесячные платежи. А после, исходя из сроков «конвертов», подобрать депозиты.
При этом эксперт не советует размещать деньги на год и более, даже если банковская ставка очень высока.
«Понятно, что на более короткие сроки банки предлагают более низкие ставки, но при этом не придется переплачивать гораздо больше за кредиты, которые понадобятся, если будет “кассовый разрыв”», — пояснил Мехтиев.