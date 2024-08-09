«Райффайзен Инвестиции» ограничили покупку и продажу юаней и юаневых облигаций

Брокер «Райффайзен Инвестиции» с 9 августа приостановил доступ для розничных инвесторов к покупке и продаже юаней и юаневых облигаций, сообщили Frank Media в поддержке банка и подтвердили в пресс-службе. Причиной такого решения представитель брокера указал «ограниченный» интерес клиентов к юаню на Мосбирже после приостановки с 13 июня биржевых торгов долларом и евро на этой площадке.
«Мы приняли решение с 9 августа не принимать поручения на заключение сделок с юанями в валютной секции Московской биржи для розничных инвесторов», — заявил он.
По словам другого оператора поддержки, «это связно с тем, что валюта не пользуется спросом и из-за предписания ЕЦБ [Европейского центрального банка — FM] в адрес группы Raiffeisen Bank International (RBI)». «Мы вынуждены снижать объем операций на российском рынке», — добавил оператор. В апреле RBI получил сообщение ЕЦБ с требованием еще больше сократить свой российский бизнес.
Теперь обменять валюту можно только через приложение Райффайзенбанка. Вывод юаней с брокерских счетов на текущие банковские счета доступен без ограничений. Представитель брокера уточнил, что данных по срокам восстановления сервиса пока нет, однако, по его словам, «если и будет, то не в ближайшее время абсолютно точно».
При этом с начала августа брокер повысил комиссию на покупку китайских юаней на брокерском счете до 1,9%. Комиссия за продажу юаней с брокерского счета тогда сохранилась прежней — 0,3%. Райффайзенбанк также приостановил возможность открывать новые брокерские счета.