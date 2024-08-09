«Райффайзен Инвестиции» ограничили покупку и продажу юаней и юаневых облигаций

Теперь обменять валюту можно только через приложение Райффайзенбанка. Вывод юаней с брокерских счетов на текущие банковские счета доступен без ограничений. Представитель брокера уточнил, что данных по срокам восстановления сервиса пока нет, однако, по его словам, «если и будет, то не в ближайшее время абсолютно точно».