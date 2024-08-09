Путин подписал закон о доплате инвалидам I группы и пенсионерам от 80 лет

Согласно закону, пенсионеры от 80 лет, а также инвалиды I группы, за исключением инвалидов с детства этой группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, будут получать ежемесячную надбавку в размере 1200 рублей с ежегодной индексацией.