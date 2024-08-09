Минфин предложил оценить идею повышения пошлин на импортное пиво

По данным «Ъ», импорт пива в Россию в 2023 году составил 370,5 млн литров, что на 12,6% больше, чем в 2022 году, однако остался ниже показателей 2020−2021 годов, когда было ввезено 397 млн и 457 млн литров соответственно. В прошлом году более 51,7% пивного импорта пришлось на продукцию из Германии, объем ввоза вырос на 14% и составил 197,1 млн литров. Импорт из Чехии вырос на 49% (49 млн литров), из Бельгии — на 36,4% (37,8 млн литров), поставки из Мексики увеличились на 72,6% (22,1 млн литров), а из Китая — на 84,4% (21,4 млн литров).